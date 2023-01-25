Съемки байопика о Мадонне отменены

Картину должна была снять сама певица.



Madonna

Информация о том, что компания отказалась от производства байопика, появилась вскоре после заявлений Мадонны о масштабном мировом турне. Однако источники издания The Hollywood Reporter утверждают, что фильм убрали из повестки в конце 2022 года. С чем связано такое решение, неизвестно.

Проект был впервые анонсирован в 2020-м. Фильм должен был раскрыть хронику карьеры Мадонны в течение почти 40 лет. Также певица планировала рассказать о своей деятельности в области искусства, кино, моды и благотворительности.