На Мадонну снова подали в суд за опоздание и фонограмму

В суд обратились трое поклонников Мадонны: Элизабет Халпер-Эсефи, Мэри Конобой и Нестор Монте-младший. Истцы утверждают, что концерт должен был начаться в 20:30, но певица появилась на сцене лишь двумя часами позже. Поклонники заявили, что чувствуют себя «обманутыми». По их словам, действия Мадонны демонстрируют ее «высокомерие и абсолютное неуважение».



Madonna

Аналогичная ситуация произошла в прошлом декабре. Тогда, выйдя на сцену, Мадонна извинилась за задержку. Артистка быстро взяла слова назад, заявив, что на самом деле ей не жаль и что она «всегда опаздывает».