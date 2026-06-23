Байопик Мадонны отменили из-за нехватки бюджета

Разговоры о байопике начались еще в 2020 году. Тогда же стало известно, что Мадонна сама выступит режиссером и сценаристом проекта. В 2022-м выбрали актрису на главную роль – Джулию Гарнер из сериала «Озарк» (2017–2022). В 2023-м Мадонна отменила проект из-за гастролей, в 2025-м снова возобновила съемки.



Madonna

И вот теперь певица пообщалась с журналом Interview, где рассказала следующее:

«Я должна была сделать фильм о своей жизни. Я работала два года над сценарием и два года сотрудничала с продюсерами Universal, занимаясь бюджетом и кастингом. У нас с Universal произошел конфликт из-за бюджета… У меня была необыкновенная жизнь, мне требовался большой бюджет».

Мадонна даже нашла способ снять фильм относительно дешево. Для этого она собиралась отправиться в Сербию, но в Universal просто не поверили, что Мадонна останется в Сербии надолго. Затем с певицей связался Netflix и предложил снять сериал. Но и тут возникла проблема: для проекта Netflix звезда не могла использовать сценарий Universal. Мадонна не сдалась и стала искать подходящих сценаристов и шоураннеров для Netflix. К сожалению, найти шоураннера она так и не смогла.

Сейчас Мадонна готовит к выходу новый альбом «Confessions II». Это сиквел пластинки «Confessions on a Dance Floor» (2005), где вышли хиты «Hung Up», «Sorry» и «Jump». На «Confessions II» можно будет услышать Сабрину Карпентер – она подпела Мадонне в треке «Bring Your Love». Также это будет первый альбом поп-дивы за семь лет.