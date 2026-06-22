«Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Как сообщает Billboard, предыдущий рекорд принадлежал фильму «Богемская рапсодия» (2018, реж. Брайан Сингер), который повествует о становлении группы Queen и судьбе ее солиста, британского рок-музыканта Фредди Меркьюри.

По данным на 21 июня, «Майкл» собрал в прокате 959,6 миллиона долларов (70,6 миллиарда рублей), тогда как общие сборы «Богемской рапсодии» за все время проката составили 911 млн долларов (67,9 млрд рублей). Примечательно, что в числе продюсеров обоих проектов состоял Грэм Кинг.

В ближайшее время фильм о «короле поп-музыки» может покорить еще один рекордный рубеж, который пока удерживает оскароносный биографический триллер «Оппенгеймер» (2023, реж. Кристофер Нолан). Картина повествует о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретной программой по созданию ядерного оружия. Общие сборы «Оппенгеймера» по всему миру достигли 975,8 млн долларов (71,8 млрд рублей).