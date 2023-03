The Weeknd пока не смог повторить Майкла Джексона в чартах

У канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd насчитывается по семь хитов, которые попадали на первые строчки чарта. В мире всего две звезды с таким результатом.



The Weeknd

Последним на верхушку Billboard Hot 100 забрался ремикс песни Die For You, записанный The Weeknd совместно с Арианой Гранде. Помимо этого трека, в Billboard Hot 100 попадали композиции Blinding Lights, Save Your Tears, The Hills, Can’t Feel My Face, Die For You (оригинал 2016 года) и Starboy.

Между тем, у Майкла Джексона - 13 таких хитов. В порядке длительности нахождения в топе: Billie Jean (1983), Beat It (1983), Rock With You (1979), Say Say Say с Полом Маккартни (1983), Don't Stop 'til You Get Enough (1979), Black Or White (1991), You Are Not Alone (1995), The Way You Make Me Feel (1987), Man In The Mirror (1988), Ben (1972), Dirty Diana (1988), I Just Can't Stop Loving You (1987) и Bad (1987).



Michael Jackson

Таким образом, сообщения о повторении достижений Майкла Джексона в Billboard Hot 100 - фейк.