Суд отклонил иск Стаса Намина к экс-участнику «Парка Горького» Белову

Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Намина на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Намин, известный музыкант и продюсер, обладатель исключительных прав на четыре товарных знака со словами "Парк Горького" и Gorky Park, просил суд признать размещение ответчиками обозначения Gorky Park на дисках и пластинках нарушением его прав на товарные знаки, признать сами диски и пластинки контрафактными, запретить использование знаков, обязать ответчиков изъять из оборота и уничтожить имеющиеся у них носители, а также взыскать по 10 тысяч рублей компенсации с каждого ответчика.



Алексей Белов

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По словам представителя истца, "схему по введению контрафактной продукции в оборот" создал Белов, который заключил с ООО "Музыкальное право" лицензионный договор на использование обозначения Gorky Park, хотя не имел на это прав. "Музыкальное право" заказало продукцию и поставило ее ИП Морозову, у которого истец приобрел CD и пластинку. Как заявил истец, "Беловым была выстроена цепочка сделок, в которых формально он вроде бы не участвует… но тем не менее организовал оборот и получает от этого денежные средства в форме лицензионных платежей".

Представитель ответчиков заявил, что имеет место "классический спор между группой и бывшим продюсером, который пару лет… стоял рядом с группой". С тех пор, по словам юриста, группа "развивалась и приобрела известность во всем мире". После того как группа воссоединилась и возобновила свою концертную деятельность, отметил ответчик, истец "в пику группе начал создавать новый состав и препятствовать продаже дисков группы, которые были записаны еще в 90-е годы и которые продавались всё это время".

Суд, отказывая в иске, отметил, что Белов был автором песен спорного альбома и как участник группы имеет право на использование ее наименования, при этом название группы на спорных дисках выполнено другим шрифтом и не сходно до степени смешения с товарными знаками истца. Белов "не создавал новый продукт и не маркировал его принадлежащим истцу товарным знаком, а осуществлял переиздание собственных произведений", говорится в решении.