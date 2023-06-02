«Парк Горького» с новым солистом перепел «Moscow Calling» на русском

Недавно продюсер и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин официально представил публике нового солиста. Им стал Сергей Арутюнов. Арутюнов уже известен широкой аудитории своим хитом «На Заре 2020» и участием в шоу «Голос», где он стал самым рейтинговым участником.

Если ранее репертуар группы строился на песнях на английском языке, то сейчас Арутюнов вдохнул новую идею в творчество группы, создав вместе с Алексеем Беловым не только новую «Moscow Calling» на английском языке, но и русскую версию с патриотичным смыслом — «Моscow Calling (Мне Хочется Жить)».



Сергей Арутюнов и Стас Намин

Первый релиз Сергея Арутюнова в качестве солиста группы «Парк Горького» уже можно послушать и скачать на всех цифровых площадках.