«Парк Горького» снимает первый клип после реюниона

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Группа «Парк Горького» возвращается на музыкальную сцену с новой песней «Hello My Friend» (смотреть видео).

Композиция была представлена в эфире радиостанции Rock FM в июне 2019 года, а сейчас музыканты снимают на нее видеоклип.

- Это первый сингл группы «Парк Горького» за 20 лет, - рассказал лидер коллектива Алексей Белов в эфире Rock FM. – Это обращение ко всем нашим друзьям. У нас огромное количество друзей по всему миру, и мне захотелось написать для них такую песню. Мы очень редко видимся.

«Парк Горького»
«Парк Горького»

Съемки ролика проходят на крыше одного из небоскребов комплекса «Москва-Сити». Дата премьеры видео и детали сюжета пока не сообщаются.

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