«Парк Горького» снимает первый клип после реюниона

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — сказал Белов в интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltkom.



