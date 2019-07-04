«Парк Горького» снимает первый клип после реюниона

Композиция была представлена в эфире радиостанции Rock FM в июне 2019 года, а сейчас музыканты снимают на нее видеоклип.
- Это первый сингл группы «Парк Горького» за 20 лет, - рассказал лидер коллектива Алексей Белов в эфире Rock FM. – Это обращение ко всем нашим друзьям. У нас огромное количество друзей по всему миру, и мне захотелось написать для них такую песню. Мы очень редко видимся.
Съемки ролика проходят на крыше одного из небоскребов комплекса «Москва-Сити». Дата премьеры видео и детали сюжета пока не сообщаются.
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