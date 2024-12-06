Суд отказал Стасу Намину в иске о правах на бренды и фонограмму группы "Gorky Park"

В исковом заявлении известного продюсера речь шла о четырех комбинированных товарных знаках «Парк Горького» и «Gorky Park». В июне в рамках этого спора суд отказал Микояну в запрете ряду фирм и физическим лицам продавать и предлагать к продаже компакт-диски и виниловые пластинки формата LP с использованием обозначения спорных обозначений. В качестве ответчика по делу заявлены: Алексей Белов, ООО «Музыкальное право» и индивидуальный предприниматель Александр Морозов.



«Парк Горького» в 2014 году

Ранее три бывших музыканта группы «Парк Горького» (Gorky Park) подали два иска к Микояну о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Парк Горького».

В одном из исков Белов, Александр Миньков (псевдоним — Александр Маршал) и Александр Львов просят прекратить охрану знака в отношении товаров ряда классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) вследствие его неиспользования, подробности второго иска не указаны в картотеке дел.

Спор с ВОИС за фонограммы

Также столичный арбитраж отклонил иск Микояна к Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о признании его изготовителем фонограмм в первом альбоме группы «Парк Горького».

Это дело рассматривалось повторно. Суд по интеллектуальным правам 20 апреля 2021 года отменил все судебные акты по спору, направив его на новое рассмотрение.

Как отмечается в решении первой инстанции, к числу музыкальных коллективов, созданных и спродюсированных Микояном, относится группа «Парк Горького (Gorky Park)», организованная в 1987 году. Эта рок-группа была создана как продюсерский проект с англоязычным репертуаром в целях завоевания зарубежного музыкального рынка, отметил арбитраж.

По информации истца, под его руководством на территории США в 1989 году был выпущен одноименный альбом «Gorky Park», включающий 11 фонограмм.

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В декабре 2018 года Микоян обнаружил недостоверную информацию в сети IPChain (единый универсальный реестр сведений об объектах интеллектуальной собственности на основе технологии блокчейн) о фонограммах. Он обратился к ВОИС с предложением заключения договора о передаче полномочий по управлению принадлежащими ему смежными правами исполнителя и изготовителя фонограмм в отношении каталога композиций.

В отношении фонограмм в составе альбома «Gorky Park» ему было отказано в признании их изготовителем и получателем вознаграждения за их свободное воспроизведение. Отказ был мотивирован тем, что в реестрах ВОИС в отношении фонограмм в качестве их изготовителей числятся пять музыкантов группы.

Как указал истец, эти лица, с которыми у ВОИС заключены договоры на коллективное управление смежными правами в отношении фонограмм, не имеют отношения к их созданию — к организации процесса их записи. В обоснование своей позиции Микоян заметил, что его роль как изготовителя фонограмм непосредственно отражена в выходных данных альбома «Gorky Park» («executive producer» — исполнительный продюсер).

Поскольку ВОИС, несмотря на требования заявителя, не внесла изменения в отношении спорных фонограмм, он обратился с иском в суд.

Однако арбитражный суд Москвы 14 октября 2020 года и апелляционная инстанция отклонили требования истца. В решении суда первой инстанции говорится, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. В частности, суд указал на то, что ВОИС не является организацией, ответственной за регистрацию смежных прав.

Кроме того, в полномочия ВОИС не входит установление действительных изготовителей фонограмм и/или исполнителей музыкальных произведений, и в данном случае, ответчик не является лицом, оспаривающим исключительные права истца.

Кассационный суд не согласился с доводами нижестоящих судов, отменив их и направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Арбитраж, придя к выводу о том, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, не определил надлежащего ответчика по иску и не вынес на обсуждение вопрос о замене его на надлежащего, отметил Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 20 апреля 2021 года.