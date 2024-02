Стас Намин: Музыка и драйв «Парка Горького» будут сближать людей!

Создатель и продюсер группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал о том, как 37 лет назад придумал уникальный музыкальный проект, каким образом удалось за три года получить мировое признание, почему коллектив так быстро распался и более 30 лет фактически не существовал и как в 2022 году, объединив лучших из лучших, группа «Парк Горького» возродилась.



Gorky Park 2024

«Созданный мной 37 лет назад проект «Группа Парк Горького/Gorky Park (GP)» имеет свою длинную и для многих, может быть, спорную и запутанную историю. В действительности все не сложно, и если кому-то интересно узнать правду, можно посмотреть официальный сайт группы gorkypark-band.ru, где есть и разъясняющие документы, и факты, и рассказы известных музыкантов и других очевидцев, участников создания и распада группы.

Если коротко, то я в январе 1987 года собрал музыкантов для своего нового проекта, точнее, я взял их из ансамбля «Цветы», где все они официально работали и получали зарплату, и только Колю Носкова пригласил из ресторана, где он тогда работал. Поэтому группа «Парк Горького» была в определенном смысле реинкарнацией «Цветов». Более того, некоторые музыканты «Парка Горького» почти до 1990 года работали одновременно и в «Цветах», и в «Парке Горького». Они полтора года практически не выходили из моей студии в парке Горького и готовили демонстрационные записи, живя на зарплату от «Цветов». На тот момент GP был моим главным проектом, и я относился к нему всерьез, скрупулезно контролируя все и принимая все принципиальные решения и в музыке, и в карьере с 1987 по 1990 год. Летом 1988 года мне удалось сделать им концерты со Scorpions в Ленинграде, а в декабре 1988-го подписать контракт с PolyGram Records на выпуск альбома в США. На фестивале, который я организовал в 1989 году в Лужниках, мне удалось поставить GP в телевизионную трансляцию на весь мир рядом с мировыми звездами, что сделало группу известной в США и в мире.

Но в 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты «убежали» от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру. В то время это называлось defected — нелегальная эмиграция. Но собранная мной группа без меня и лидер-вокалиста Николая Носкова, который был главным творческим символом группы и спел все песни на знаменитом альбоме GP, выпущенном на Poligram, — это уже был не настоящий «Парк Горького». Так же как были бы Rolling Stones без Мика Джаггера, Aerosmith без Стивена Тайлера, Creedence Clearwater Revival без Джона Фогерти и т. п.

Оставшиеся в Штатах музыканты, которых становилось все меньше и меньше от оригинального состава, тем не менее самовольно использовали название «GP». И по закону, и по справедливости они должны были не пользоваться придуманным, «раскрученным» и зарегистрированным мной названием «Gorky Park», а придумать какое-нибудь свое. В 90-х у нас законов, тем более по авторским правам, практически не было, и они этим пользовались. Но ведь проще украсть готовое чужое, чем создавать новое. Правда, и это им не помогло. Они быстро провалились на Западе, и им пришлось вернуться в Россию, сделав вид, что им просто надоела Америка. Здесь они вдруг стали героями и так же незаконно гастролировали и записывались под названием GP, делая вид, что они сами создали и раскрутили группу. При этом я занимался уже другими проектами и 30 лет не предъявлял им претензий за незаконное использование названия и логотипа, так как не хотел устраивать публичные разборки и скандалы, хотя у меня были все на то зарегистрированные законные права и в России, и в США. Собственно говоря, я и сейчас не предъявляю претензий к прошлому — что было, то было. Жизнь редко бывает справедлива…

В результате оригинального состава группы GP, который я создал в 1987 году, уже больше 30 лет как не существует. Яненков уже много лет не связан с группой, Львов давно эмигрировал и живет в США, а Белов и Миньков все еще продолжают «надувать щеки», при том что тоже уже много лет как занимаются собственными, не связанными с GP проектами. Конечно, за столько лет откровенной лжи многим будет трудно это все осознать и принять правду, но ведь должен же быть предел обману и фальсификации. Ведь должна же когда-нибудь, хоть и с опозданием, но восторжествовать справедливость… тем более что законы в стране появились и охраняются.

Весной 2022 года ко мне в Центр приехал Саша Яненков и неожиданно предложил собрать новую группу GP, и я тогда впервые об этом подумал. А чуть позже, когда было решено провести фестиваль, посвященный 35-летию нашего Центра, кто-то сказал: «Жаль, что группы “Парк Горького” уже нет!» И я решил, почему бы действительно на новом витке жизни не восстановить мой давнишний продюсерский проект. Именно тогда, летом 2022 года, я начал собирать молодых талантливых музыкантов для нового состава GP и на пресс-конференции представил публике некоторых музыкантов новой группы «Парк Горького» XXI века. Прежде всего, это гитарист-виртуоз и лидер-вокалист, а также аранжировщик и композитор Олег Изотов. К сожалению, тогда не смогли присутствовать лидер-вокалист группы Сергей Арутюнов, отец которого, Николай Арутюнов, — великолепный блюзовый вокалист, который долгое время тоже работал в «Цветах», и второй лидер-гитарист и вокалист, 17-летний Тимофей Григорович. Помимо российских музыкантов на бас-гитару и барабаны я также пригласил моих друзей — всемирно известных звезд бас-гитариста и вокалиста Марко Мендозу и барабанщика Кенни Аронова, чтобы ритм-секция группы могла быть и русская, и американская, в зависимости от занятости музыкантов. Мне в этот раз хотелось собрать международный российско-американский состав, который будет примером того, что в музыке нет национальных или политических различий. Все с удовольствием включились в проект, и уже на концерте 28 августа в составе GP, несмотря на существующие бойкоты западных политиков, участвовал легендарный Марко Мендоза.



Gorky Park 2024

Я не буду расхваливать новый состав группы, достаточно посмотреть в YouTube их первое выступление на фестивале «35 лет SNC» в Зеленом театре парка им. Горького. На это выступление мы пригласили специальным гостем легендарного лидер-вокалиста первого состава Николая Носкова, он спел с ребятами написанный им в конце 80-х суперхит «Bang», который много лет назад сделал группу популярной в мире. Кстати, это единственная песня GP ставшая получившая международную известность.

Мне хочется, чтобы Коля был частым гостем концертов сегодняшнего «Парка Горького» не только потому, что он великолепно поет, но и потому, что я его очень уважаю как человека.



«Парк Горького» и Николай Носков

Помимо трех известных хитов с первого альбома, но в современном звучании («My Generation», «Peace in Our Time» и «Bang») в репертуар вошли совершенно новые песни группы. Несколько песен из нового репертуара GP («Human Race», «Window to Soul» и «Church of Rock-n-Roll») зрители услышали уже два года назад на премьерном выступлении в 2022 году. За это время было создано много нового материала, подготовлен и записан студийный альбом «One World Freedom». В эти дни перед концертом проходят премьеры-релизы новых синглов «Девочка из Нью-Йорка» и «Окно в любовь», новый римейк GP знаменитой песни Боба Дилана «Masters of War» войдет в фильм о рок-музыке продюсера Майкла Кола (менеджера Rolling Stones).

На концерте 1 марта в «Крокусе» прозвучат и те шесть песен, которые были на премьерном выступлении в 2022 году, и песни из нового альбома, и еще много новых песен. Будет и несколько музыкальных сюрпризов.

Сегодняшний «Парк Горького» — это не копия того, что было раньше, а совершенно самостоятельный состав со своим оригинальным, ни на кого не похожим творческим лицом. Если раньше в составе только Коля Носков был музыкантом мирового уровня, то сейчас в группе все реальные звезды, которые поют и играют на высшем мировом уровне. В этот раз это не только звездный состав, но и сама группа в целом на новом витке жизни имеет другой стратегический посыл.

Если первый состав я создавал в 1987 году специально «на экспорт», так как хотел проверить, смогу ли я как продюсер завоевать американский и мировой музыкальный рынок, то сегодня для меня этот этап уже пройден, и мне интересно создать такую суперкоманду, которая будет одинаково значима и в России, и в мире. Поэтому GP теперь поет не только на английском, а его музыка и драйв будут сближать людей вопреки политическим конфликтам и распрям.

В песнях GP, которые вы услышите на концерте 1 марта, речь идет о судьбе не только российского, но и поколения всего мира, которое в сегодняшнее непростое время стоит перед выбором своего пути. «Парк Горького» провозглашает мир, свободу и любовь — это то, о чем, вопреки реалиям, мечтает любой человек на Земле».