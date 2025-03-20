Стас Намин выиграл суд по логотипу группы «Парк Горького»

Как рассказал ТАСС продюсер, музыканты пытались оспорить старую версию логотипа.

Судебное разбирательство касалось использования бренда легендарной рок-группы, созданной Наминым в 1987 году. Истцы - экс-участники коллектива - оспаривали два из четырех товарных знаков «Парк Горького», зарегистрированных продюсером. Однако суд установил, что бренд остается действующим и принадлежит его создателю.



Исходный логотип «Парк Горького»

Как рассказал ТАСС сам Стас Намин, в настоящий момент зарегистрирован еще один вариант такого же логотипа с названием «Парк Горького».

«Он (логотип) юридически подтвержден по всем классам и существует независимо от старой версии, которую пытались оспорить те, кто раньше незаконно пользовался названием. Не знаю, почему они такие агрессивные и все время судятся, может быть просто привыкли, что я раньше не обращал внимание на их незаконные действия», - добавил Стас Намин.

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Он отметил, что никогда не участвует в судебных разбирательствах, но считает решение логичным и законным.

«Еще в 1992 году придуманный мной логотип в виде серпа и молота и название Gorky Park были официально зарегистрированы», - сказал продюсер.

«Стас Намин был и остается правообладателем товарного знака "Парк Горького" и может не только продолжать успешно организовывать концерты группы, но и запрещать нарушителям заниматься аналогичной деятельностью», - пояснил ТАСС генеральный директор юридической фирмы TM-Defence, патентный поверенный РФ Роман Захаров.

Намин объяснил, что состав, собранный им в 1987 году, просуществовал всего три года и распался в 1990 году. После восстановления в 2022 году бренда «Парк Горького» / Gorky Park он передал на него права музыкантам нового состава группы и их менеджменту. Группа ведет активную концертную деятельность, записывает и выпускает новые песни, в феврале записала новый альбом и сейчас готовится к сольным концертам в Москве в мае этого года. Их поддерживает и постоянно выступает в качестве гостя легендарный солист первого состава группы Николай Носков.