Стас Намин выиграл суд по логотипу группы «Парк Горького»

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Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность владения товарным знаком музыкального проекта «Парк Горького» продюсером Стасом Наминым, отклонив иск троих бывших участников группы.

Как рассказал ТАСС продюсер, музыканты пытались оспорить старую версию логотипа.

Судебное разбирательство касалось использования бренда легендарной рок-группы, созданной Наминым в 1987 году. Истцы - экс-участники коллектива - оспаривали два из четырех товарных знаков «Парк Горького», зарегистрированных продюсером. Однако суд установил, что бренд остается действующим и принадлежит его создателю.

Исходный логотип «Парк Горького»
Исходный логотип «Парк Горького»

Как рассказал ТАСС сам Стас Намин, в настоящий момент зарегистрирован еще один вариант такого же логотипа с названием «Парк Горького».

«Он (логотип) юридически подтвержден по всем классам и существует независимо от старой версии, которую пытались оспорить те, кто раньше незаконно пользовался названием. Не знаю, почему они такие агрессивные и все время судятся, может быть просто привыкли, что я раньше не обращал внимание на их незаконные действия», - добавил Стас Намин.

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Он отметил, что никогда не участвует в судебных разбирательствах, но считает решение логичным и законным.

«Еще в 1992 году придуманный мной логотип в виде серпа и молота и название Gorky Park были официально зарегистрированы», - сказал продюсер.

«Стас Намин был и остается правообладателем товарного знака "Парк Горького" и может не только продолжать успешно организовывать концерты группы, но и запрещать нарушителям заниматься аналогичной деятельностью», - пояснил ТАСС генеральный директор юридической фирмы TM-Defence, патентный поверенный РФ Роман Захаров.

Намин объяснил, что состав, собранный им в 1987 году, просуществовал всего три года и распался в 1990 году. После восстановления в 2022 году бренда «Парк Горького» / Gorky Park он передал на него права музыкантам нового состава группы и их менеджменту. Группа ведет активную концертную деятельность, записывает и выпускает новые песни, в феврале записала новый альбом и сейчас готовится к сольным концертам в Москве в мае этого года. Их поддерживает и постоянно выступает в качестве гостя легендарный солист первого состава группы Николай Носков.

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