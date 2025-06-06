Pulp выпустил альбом «More»

Пластинка «родилась» из песни «The Hymn of the North», которую музыканты исполняли на саундчеках в 2023-м: кроме нее, в «More» попали еще десять песен.

На запись «More» у Pulp ушли всего три недели – до этого группа никогда так быстро не создавала альбомов. Продюсером материала выступил Джеймс Форд, работавший с Arctic Monkeys и Depeche Mode.

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Pulp

В 2023-м ушел из жизни басист Pulp Стив Макки, игравший в группе с 1989 года. Музыканты посвятили «More» ему, сказав, что это «лучшее, что мы можем сделать». Также Pulp подчеркнули, что при записи пластинки не использовали никаких технологий искусственного интеллекта.