Pulp выпустили первую за 24 года песню и обещают альбом

Новый альбом Pulp More выйдет 6 июня 2025 года на лейбле Rough Trade Records, спустя двадцать четыре года после их последнего LP. Тем временем вышел новый саморефлексивный сингл на основе синтезатора 'Spike Island'. Посмотрите музыкальное видео, созданное искусственным интеллектом.

Фронтмен Джарвис Кокер объяснил в соцсетях:⁠ ⁠

«Это первый альбом Pulp со времен We Love Life в 2001 году. Да: первый альбом Pulp за почти 24 года. Как это произошло?⁠ ⁠ Когда мы снова начали гастролировать в 2023 году, мы репетировали новую песню под названием Hymn of the North во время саундчеков и в конечном итоге сыграли ее в конце нашего второго вечера на Sheffield Arena. Это, казалось, открыло шлюзы: мы придумали остальные песни на этом альбоме в первой половине 2024 года. Пара из них — это возрождение идей из прошлого века. Музыка для одной песни была написана Ричардом Хоули. Музыка для другой была написана Джейсоном Баклом. Семья Ино поет бэк-вокал в песне. Есть струнные аранжировки, написанные Ричардом Джонсом и сыгранные Elysian Collective.⁠ ⁠ Альбом был записан в течение трех недель Джеймсом Фордом в Уолтемстоу, Лондон, начиная с 18 ноября 2024 года. Это самый короткий промежуток времени, который когда-либо требовался для записи альбома Pulp в современную эпоху. Очевидно, что он был готов к этому. ⁠ ⁠ Вот факты.⁠ ⁠ Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Мы надеемся, что вам понравится эта музыка. Она была написана и исполнена четырьмя людьми с севера Англии, которым помогали и подстрекали пять других людей из разных мест на Британских островах. В процессе не участвовал никакой искусственный интеллект. ⁠ ⁠ Этот альбом посвящается Стиву Макки.⁠ ⁠ Это лучшее, что мы можем сделать.⁠ ⁠ Спасибо за прослушивание».⁠



Команда, записывавшая новый альбом Pulp - More

More включает одиннадцать новых песен Pulp: Spike Island, Tina, Grown Ups, Slow Jam, Farmers Market, My Sex, Got to Have Love, Background Noise, Partial Eclipse, Hymn of the North, A Sunset. ⁠ ⁠

Альбом будет доступен на LP, CD и кассетах, а также в нескольких ограниченных тиражах на виниле, некоторые из которых эксклюзивны для веб-сайтов Pulp и Rough Trade. ⁠ ⁠

«Pulp lovegiving you more» — их новый слоган.