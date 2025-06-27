Полина Гагарина перепела с Nansi & Sidorov «Осколки»

Ранее на шоу «По каверочку», которое ведут Nansi & Sidorov, они договорились с Полиной, что обязательно перезапишут эту песню совместно.
Оригинальная версия «Осколков» входит в альбом Полины Гагариной «Спасибо, родной...» (2015).
«Для самой преданной моей аудитории она уже известна, а для тех, кто слушает меня недавно, она станет чем-то абсолютно новым. Это песня особенная для меня! И после исполнения ее у ребят на шоу стало понятно: дуэтной версии с Настей и Олегом быть», - говорит Полина Гагарина.
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