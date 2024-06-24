Shaman и Полина Гагарина попали под санкции ЕС

Все они выступили на концерте в Лужниках 18 марта 2022 года. В ЕС это назвали участием названных артистов в «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов».



Полина Гагарина

«Гагарина могла получить значительный доход для себя благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — заявляли представители ЕС.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Отмечается, что власти ЕС приняли решение о введении санкций в отношении указанных лиц в связи с тем, что они «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Кроме того, в санкционном списке Евросоюза оказались имена ведущей шоу «Слабое звено» Марии Киселевой и актера Вячеслава Манучарова. В числе компаний, на которые будут распространяться новые санкции, оказался Институт развития интернета (ИРИ) и его генеральный директор Алексей Гореславский.

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я — русский», - прокомментировал Shaman.