Полина Гагарина опровергла слухи об «уходе на пенсию» и рассказала о новом шоу

«Нет, конечно, я не ухожу на пенсию, как написали все, – заявила Полина ведущим шоу «Мурзилки Live» во время живого выступления на «Авторадио». – Но мне действительно хотелось бы давать меньше концертов, и чтобы они были, насколько возможно в нашей стране, качественней. После грандиозного шоу в «Лужниках» мне бы хотелось привозить его в любимые города хотя бы в каком-то приближенном виде. Слава богу, стадионы есть в любом городе. Это совершенно другой объем, другое восприятие».



Полина Гагарина рассказала о новом грандиозном шоу

Шоу, которое готовит артистка, называется «Навсегда» – как и прошлогодний концерт в столичном ДС «Мегаспорт» и последовавший за ним тур по стране. Но шоу будет совершенно новое, отметила Гагарина, от прошлого осталось только название, от которого она не смогла отказаться.

«Я не стала придумывать нового названия, потому что слово «Навсегда» не переплюнуть. Можно только сделать «Навсегда-навсегда», – пошутила Полина. – Это слово такое величественное, так мне нравится, оно про бесконечность и те ценности, о которых я говорю. Поэтому шоу в «Лужниках» тоже «Навсегда».

29 июня на стадионе в Москве певица планирует собрать 60 тысяч зрителей, чтобы с помощью песен рассказать им историю своей жизни. Полина станет первой артисткой, покорившей традиционно «мужскую» площадку. В «Лужниках» она представит песни из нового альбома, уже известные хиты в новом звучании и целый мини-фильм, в котором обратится к зрителям напрямую со словами о самом важном – мечте, предназначении, нравственной чистоте и многом другом. Для нее это выступление – не взятие бастиона, заверила певица, а возможность поделиться всем, что было понято и пережито.



Певица планирует собрать 60 тысяч зрителей на стадионе

«Я не хочу умалять достоинства наших прекрасных и бравых мужчин, которые выступали в «Лужниках», но это были, в моем понимании, концерты. Шоу – это единое полотно, единый сценарий, в котором у меня будут появляться и видеомоменты. В этих видео я буду говорить со зрителями о том, что мне кажется важным и актуальным. Это будет обращение именно к ним, а не рассказ о себе. Мой путь все уже выучили за 20 лет, слава Богу», – говорит Полина.

Артистка призналась, что надеется на хорошую погоду, чтобы вместе со всем стадионом проводить фантастический закат. Заранее предвкушает она и реакцию на новые костюмы и аранжировки, от которых сама в полном восторге. У публики будет возможность не только спеть вместе с артисткой, но и от души потанцевать, недаром поклонники часто проводят параллели между Гагариной и Бейонсе.

«Я даже не претендую на фантастические танцы Бейонсе, потому что она обладает абсолютно другими физическими возможностями, – прокомментировала Полина сравнение с американской поп-дивой. – Но я хотела танцевать еще во время моей работы с Костей Меладзе, когда у меня были эти длинные платья, которые обязывали меня стоять. Уже достаточно давно я переоделась в короткое, у меня освободились ноги, и я подумала, что надо все же ими как-то шевелить».



В студии «Авторадио» Полина спела вживую свои хиты

Потанцевала артистка и в студии «Авторадио». Во время живого концерта в радиоэфире Полина исполнила несколько песен, открыв выступление хитом «Навсегда».