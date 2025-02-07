Полина Гагарина: За миллион долларов на "Интервидение" я тоже займу очередь!

В шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Полина спела новинку и другие свои хиты, вспомнила большой стадионный концерт в «Лужниках» и оценила проведение в России международного музыкального конкурса «Интервидение».



Полина Гагарина на «Авторадио»

«Эмоции были настолько сильны, что казалось – может что-то разорваться, например, сердце, – сказала Полина о прошлогоднем выступлении в «Лужниках». – Когда первая песня началась, я потеряла дыхание, полились слезы. Я задохнулась от счастья, от того, что это случилось, состоялось, все пришли. Это большой момент, сравнимый по эмоциям только с рождением моих детей».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь назвал ее лучшей певицей года, уже третий раз подряд. Артистка призналась «Авторадио», что не чувствует себя на вершине:

«Потому что, как мы знаем, предела совершенству нет, хочется еще так много успеть. Вы знаете, сколько новостей у меня в этом году уже, и хочется, чтобы их было больше – музыкальных новинок, красивых клипов».

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Решение провести в стране «Интервидение» в противовес «Евровидению» прокомментировали многие знаменитости. Не обошел этот вопрос и Полину Гагарину.

«Если честно, я подробностей не знаю, – ответила она ведущим шоу «Мурзилки Live». – Видимо, сейчас они будут как-то раскрываться. Конечно же, музыка должна торжествовать, быть вне политики, выше всего. Поэтому я считаю, что для нас очень важно сделать такой большой, классный, красивый международный конкурс».

Ранее Иосиф Пригожин в эфире «Авторадио» предложил установить приз за победу на «Интервидении» в миллион долларов. По мнению продюсера, тогда на конкурс выстроится очередь артистов со всего мира, поедут даже большие звезды.

«Если будет такой приз, я тоже займу очередь», – пошутила Полина Гагарина.

«Я верю в свою звезду, которая меня ведет», – заявила певица, рассказывая о планах. 11 апреля звезда приведет ее на сцену Кремлевского дворца, где она споет на концерте в честь дня рождения «Авторадио». Вместе с Гагариной участниками симфонического шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» станут Леонид Агутин, Дима Билан, Zivert, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Мот, Лолита, Юлианна Караулова, Денис Клявер, Хабиб, Dabro, Ольга Серябкина, Filatov & Karas, IOWA и другие звезды.