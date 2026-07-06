Anna Asti: Хочу пожить как у бабушки в гостях!

Соответствующее заявление артистка сделала во время пресс-подхода в рамках музыкального фестиваля «Большая дискотека "Авторадио"».

Как отметила исполнительница хитов «Царица» и «Ночью на кухне», с отдыхом в деревенской местности у нее связаны исключительно теплые воспоминания: в детстве она часто гостила у прабабушки, которая жила в избушке-мазанке. Anna Asti добавила, что ее прабабушка любила варить кисель в печи и заваривать чай, а посиделки получались «потрясающе крутыми и душевными».

Сейчас певица сама осваивает искусство чаеварения, чем приятно удивляет родных и близких. Параллельно Asti занимается восстановлением старинного купеческого дома и лично контролирует строительство просторной конюшни.