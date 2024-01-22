Anna Asti объяснила, почему уехала из России

Певица решила быть поближе к океану, чтобы поправить свое здоровье.



Anna Asti

Anna Asti страдает синдромом Келлера: внезапные судороги в ноги создают ей проблемы с передвижением и настигают даже на концертах, сообщает «Стархит». Артистка показала однажды разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

В начале 2024 года Anna Asti перенесла плановую операцию. Теперь ей требуется реабилитация, которую она решила пройти в солнечных краях за пределами России.

Ранее отъезд певицы из страны некоторые пользователи интернета связали с ее участием в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой и последующими запретами.