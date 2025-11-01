«Золотой Граммофон» обрел 30-летнюю выдержку и собрал 30 тысяч зрителей

30-я юбилейная церемония вручения премии «Золотой Граммофон» не могла не стать масштабной. Она переехала в 30-тысячную ВТБ-Арену, и торжества продолжались аж два вечера.

Сначала был юбилейный концерт, собравший лучшие песни за все 30 лет. И там, кстати, вручили два «граммофона», которые по разным причинам не получили артистки в свое время: Алсу за «Зимний сон» и Ирину Дубцову за песню «О нем». В свое время обе композиции стали визитной карточкой своих исполнительниц, но не были отмечены «Золотым Граммофоном». Так что радиостанция восстановила историческую справедливость. А потом прошел концерт награждения статуэтками «Золотого Граммофона» за прошлый год. И выступали только лауреаты со статуэтками.

Сам приз в виде «Золотого граммофона» в этом году тоже преобразился: стал более стильным и… дорогим. В каждом — около 300 драгоценных камней, от которых золотой блеск 999-й пробы уравновесился еще и сиянием кристаллов. Буквально все награжденные говорили о статуэтке как о произведении искусства, и даже видавшая виды Лариса Долина. Певица с юмором отметила, что её коллекция наград уже требует отдельного места хранения:

«У меня уже места в доме не хватает для наград. Я специально купила новый шкаф. И вот этот граммофон сегодняшний будет стоять первым в этом шкафу. Он невероятный. Это, конечно, просто фантастика».

Лариса Долина
Лариса Долина

Кстати, Александр Панайотов за кулисами рассказал, что работает над совместным музыкальным проектом с Ларисой Долиной.

«Мы сейчас в процессе обсуждения и создания нового дуэта с Ларисой Александровной, — поделился певец. - Это будет медленная песня, но под стать нашим вокальным данным. Это будет очень красиво, поверьте».

Александр Панайотов
Александр Панайотов

Кроме того, получивший «граммофон» за песню «Карма» Панайотов рассказал, о чем сейчас мечтает.

«Я мечтаю о большом доме, чтобы был отдельный этаж для наград. Не такой большой дом, как у некоторых моих коллег. У них есть целые этажи, целые стеллажи. Мне есть, к чему стремиться».

Запомнились многие номера. Мот спел «Перемены — это красиво». Александр Панайотов спел свою «Карму» в эпичном костюме словно из «Горца», то и дело взмывая на стропах в воздух, Татьяна Куртукова изящно изгибалась, аки ящерица, в хитровыдуманном псевдонародном костюме в «Матушке», Клава Кока стреляла огненными снопьями из своей соло-гитары в кавере A’Studio «Еще люблю», Seville пела «Быть счастливой» в умопомрачительной укладке с завитыми локонами на лбу.

Seville
Seville

«Cпасибо вам большое что вы есть, очень приятно получать нашу 12-ю награду «Золотой Граммофон». Я хотела бы поблагодарить автора слов Artikа и Диму Лорена. Я желаю вам хорошего вечера, получайте удовольствие от жизни и будьте счастливы», — сказала солистка группы «Artik & Asti» Seville со сцены.

А за кулисами Seville уточнила, что свадьбы с Tony на самом деле еще не было, была только домашняя церемония в кругу друзей, потому что оба артиста заняты, и сама Seville сейчас в туре. Но пообещала, что свадьба точно будет!

Татьяна Иванова от лица группы «Комбинация» спела попурри из самых громких хитов. Сергей Лазарев душераздирающе пел «Если бы я мог», взмывая вверх в строгом черном сюртуке посреди молний, взрывов пиротехники и лучей лазеров. Николай Басков в стильном красно-черном пиджаке (блесток, и довольно много, было только на рубашке) спел «Без тебя нельзя». Леонид Агутин и Анжелика Варум элегантно танцевали в «Я не тот, ты не та». А в финале все лауреаты вышли на сцену, чтобы спеть нетленку Вячеслава Добрынина «Льется музыка».

Со сцены ведущие шутили на злобу дня, что «здесь вам не Лувр, тут все в сохранности». Есть и стабильность: Сергей Лазарев стал обладателем тринадцатой статуэтки, а Николай Басков – двадцать второй.

Mot рассказал, что согласился на проект Клавы Коки с участием 30-ти артистов. «Я согласился, конечно. Но деталей не знаю». Кроме того, Mot посоветовал начинающим артистам не привлекать внимание не музыкой:

«Хотя вы знаете, что есть много примеров, когда начинали снимать развлекательный контент. Но я призываю не идти по простому пути, а простой путь — скандалы, хайпы, интриги, сплетни, оголенка. Всегда нужно протоптывать нелегкий путь творчества. Неважно, музыкальный это или видео-путь. Главное, чтобы это было по-настоящему. Думаю, что любой «Граммофон» это приятный бонус. Самое главное — чтобы это не было самоцелью. Чтобы музыка делалась не ради наград. Тогда это не совсем честно. Если ты делаешь это исключительно от души, и бонусом прилетают такие красивые статуэтки, - это замечательно».

Мот признался, что активно использует нейросети для создания новых композиций.

«Мы активно используем ИИ, нейронку для создания новых композиций. И пускай многие скептически к этому относятся, говорят, что это убивает творчество, убивает душу… Я полностью согласен с этим, если отдаваться этому от и до. Но все-таки мы рассматриваем нейронку как некий инструмент помощника. Мы можем что-то недокрутить, не понять, в какую сторону, - но он помогает засемплировать, показать, как можно это сделать, и с помощью этого инструмента многие песни начинают звучать лучше и свежее».

Алсу и Ева Власова
Алсу и Ева Власова

Ева Власова получила статуэтки и как автор песни «Если бы я мог» в исполнении Сергея Лазарева, и как певица — в дуэте с Алсу. Этот вечер стал для артисток настоящим калейдоскопом чувств. Они везде ходили вдвоем в обнимку. Алсу не скрывала радости за подругу и тепло поздравила Еву:

«Я хочу поздравить Еву, в первую очередь, с первой наградой «Золотой Граммофон». Она это заслужила, вот честно. Это не просто слова — это очень талантливый артист, поэт, композитор».

Свои первые «Золотые Граммофоны» получили Алексей Чумаков (наконец-то!), Александра Воробьёва, Клава Кока, NЮ, Татьяна Куртукова и Татьяна Иванова (группа «Комбинация»). За кулисами Алексей Чумаков признался, что не любит ходить в магазины, и это первый случай, когда он надел пиджак цвета пьяной вишни, а уже под него Юлия Ковальчук подобрала свой гардероб:

«Обычно я не знаю, в чем Юля, а она не знает, в чем я. Либо я под Юлю, либо она не в курсе. А вот так — в первый раз в жизни. Даже если она что-то знает, все равно мы ничего не меняем. Я не тот человек, который будет бегать по магазинам, подбирать и т. д. У меня тут атрофированное чувство стиля. Даже вещь мятая, я могу выйти в мятом. А Юля все подмечает».

Алексей Чумаков
Алексей Чумаков

«Я сама покупаю ему эту одежду, поэтому мне ничего не может не нравиться. Главное, чтобы она ему подходила. У нас есть проверенные стилисты, которые хорошо знают Лешу, - уточнила Юлия Ковальчук. — Он не очень любит ходить по магазинам. И мне проще сделать так: скидываю фото, и он говорит, что все отлично, берем. Леша — не шопоголик, и специально в магазин за одеждой никогда не поедет».

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

«Ходить, выбирать, мерить, - для меня это ад, - подтвердил Чумаков. — Обычно, если мы с Юлей едем в магазины, я обычно сижу в кафешке, пью кофе, а Юля где-то ходит и покупает. Потом мы с ней встречаемся, я беру сумки, идем до машины, и дома она мне это показывает. Моя главная функция — купить эти пакеты! У нее скоро день рождения и я, если честно, не знаю, что ей подарить!».

Anna Asti получила «граммофон» за песню «Преданный бывший», и удивила своим выбором песни для себя, если бы мир сгинул и можно было бы оставить только одну песню. Она не стала называть мировые шедевры, а ответила так:

«Я бы пела песню «Верю в тебя»! А вообще, конечно, для меня как для молодого артиста всегда было важно попасть на эту премию. Трепетно, но я всегда попадала. У меня были проблемы с весом: то сотни граммов, то килограммов. Я все-таки артистка, и мне нужно ухаживать за своим телом и фигурой. Но если ты не успел к какому-то событию, - мы все люди. Можем поправляться, можем худеть, - это не такая большая проблема. Главное — воспринимать себя благоприятным образом, и думать о том, хорошо или плохо ты себя чувствуешь».

Anna Asti
Anna Asti

Татьяна Куртукова, впервые получившая «граммофон» за песню «Матушка земля», за кулисами призналась, что стриминги поддерживают ее музыку.

«Комфортно мне дома на диване. А это работа, приходить на премии, я к ней привыкла. Занятость, как она началась полтора года назад, так она и не сбавляет обороты. Еще, еще и еще. Поэтому все идет, как идет. Но в своей нормальной жизни я стараюсь быть максимально обычным человеком, который не имеет отношения к популярности. Я спокойно одета, я спокойно провожу время со своей семьей, и это для меня самое главное».

Кстати, директор «Русского Радио» Владимир Борисов рассказал о новых правилах присвоения следующего «Золотого Граммофона»:

«В будущем году появится трёхэтапная система выбора лауреатов. “Русское Радио” будет трижды отмечать каждого артиста в течение года. Пусть слушатели не волнуются: голосование никуда не денется. Но мы вводим дополнительные факторы, которые будут формировать общую картину. Один секрет открою уже сегодня: исполнители также будут влиять на результаты. Остальные же подробности мы расскажем зимой 2026 года».

Ну наконец-то. Кажется, голосование слушателей через интернет давно и окончательно себя дискредитировало. Надо было что-то менять.

Уже совсем скоро, в новогодние праздники, телеверсию грандиозной церемонии награждения покажет телеканал НТВ.

Гуру КЕН, для портала «Москультура»
Фото: Ольга СЫСОЕВА

Лауреаты «Золотого граммофона 2025»:

  • Anna Asti – «Преданный бывший»
  • Artik & Asti – «Быть счастливой»
  • Александра Воробьёва – «Ход королевы»
  • Александр Панайотов – «Карма»
  • Алексей Чумаков – «Скажи мне, зачем»
  • Алсу и Ева Власова – «Табу»
  • Артур Пирожков – «Само собой»
  • Владимир Пресняков и Наталия Подольская – «Между нами»
  • Григорий Лепс, Юрий Киселёв, Владимир Киселёв – «На гондоле»
  • Дима Билан – «Пообещай»
  • Денис Майданов – «Я хотел бы»
  • Дмитрий Маликов – «Вне времени»
  • Жасмин – «Ты и я»
  • Ирина Дубцова – «По клубам»
  • Клава Кока – «Ещё люблю»
  • Лариса Долина – «Я буду любить тебя»
  • Леонид Агутин и Анжелика Варум – «Я не тот, ты не та»
  • Мари Краймбрери, Юрий Киселёв и Мот – «На моральных»
  • Мот – «Перемены – это красиво»
  • Николай Басков – «Без тебя нельзя»
  • NЮ и Асия – «Помнишь»
  • Сергей Лазарев – «Если бы я мог»
  • Татьяна Иванова (группа «Комбинация») – попурри,
  • Татьяна Куртукова – «Матушка земля».

Спецноминации:

  • Алсу - «Зимний сон»
  • Ирина Дубцова - «О нем»

