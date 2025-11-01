«Золотой Граммофон» обрел 30-летнюю выдержку и собрал 30 тысяч зрителей

Сначала был юбилейный концерт, собравший лучшие песни за все 30 лет. И там, кстати, вручили два «граммофона», которые по разным причинам не получили артистки в свое время: Алсу за «Зимний сон» и Ирину Дубцову за песню «О нем». В свое время обе композиции стали визитной карточкой своих исполнительниц, но не были отмечены «Золотым Граммофоном». Так что радиостанция восстановила историческую справедливость. А потом прошел концерт награждения статуэтками «Золотого Граммофона» за прошлый год. И выступали только лауреаты со статуэтками.

Сам приз в виде «Золотого граммофона» в этом году тоже преобразился: стал более стильным и… дорогим. В каждом — около 300 драгоценных камней, от которых золотой блеск 999-й пробы уравновесился еще и сиянием кристаллов. Буквально все награжденные говорили о статуэтке как о произведении искусства, и даже видавшая виды Лариса Долина. Певица с юмором отметила, что её коллекция наград уже требует отдельного места хранения:

«У меня уже места в доме не хватает для наград. Я специально купила новый шкаф. И вот этот граммофон сегодняшний будет стоять первым в этом шкафу. Он невероятный. Это, конечно, просто фантастика».



Лариса Долина

Кстати, Александр Панайотов за кулисами рассказал, что работает над совместным музыкальным проектом с Ларисой Долиной.

«Мы сейчас в процессе обсуждения и создания нового дуэта с Ларисой Александровной, — поделился певец. - Это будет медленная песня, но под стать нашим вокальным данным. Это будет очень красиво, поверьте».



Александр Панайотов

Кроме того, получивший «граммофон» за песню «Карма» Панайотов рассказал, о чем сейчас мечтает.

«Я мечтаю о большом доме, чтобы был отдельный этаж для наград. Не такой большой дом, как у некоторых моих коллег. У них есть целые этажи, целые стеллажи. Мне есть, к чему стремиться».

Запомнились многие номера. Мот спел «Перемены — это красиво». Александр Панайотов спел свою «Карму» в эпичном костюме словно из «Горца», то и дело взмывая на стропах в воздух, Татьяна Куртукова изящно изгибалась, аки ящерица, в хитровыдуманном псевдонародном костюме в «Матушке», Клава Кока стреляла огненными снопьями из своей соло-гитары в кавере A’Studio «Еще люблю», Seville пела «Быть счастливой» в умопомрачительной укладке с завитыми локонами на лбу.



Seville

«Cпасибо вам большое что вы есть, очень приятно получать нашу 12-ю награду «Золотой Граммофон». Я хотела бы поблагодарить автора слов Artikа и Диму Лорена. Я желаю вам хорошего вечера, получайте удовольствие от жизни и будьте счастливы», — сказала солистка группы «Artik & Asti» Seville со сцены.

А за кулисами Seville уточнила, что свадьбы с Tony на самом деле еще не было, была только домашняя церемония в кругу друзей, потому что оба артиста заняты, и сама Seville сейчас в туре. Но пообещала, что свадьба точно будет!

Татьяна Иванова от лица группы «Комбинация» спела попурри из самых громких хитов. Сергей Лазарев душераздирающе пел «Если бы я мог», взмывая вверх в строгом черном сюртуке посреди молний, взрывов пиротехники и лучей лазеров. Николай Басков в стильном красно-черном пиджаке (блесток, и довольно много, было только на рубашке) спел «Без тебя нельзя». Леонид Агутин и Анжелика Варум элегантно танцевали в «Я не тот, ты не та». А в финале все лауреаты вышли на сцену, чтобы спеть нетленку Вячеслава Добрынина «Льется музыка».

Со сцены ведущие шутили на злобу дня, что «здесь вам не Лувр, тут все в сохранности». Есть и стабильность: Сергей Лазарев стал обладателем тринадцатой статуэтки, а Николай Басков – двадцать второй.

Mot рассказал, что согласился на проект Клавы Коки с участием 30-ти артистов. «Я согласился, конечно. Но деталей не знаю». Кроме того, Mot посоветовал начинающим артистам не привлекать внимание не музыкой:

«Хотя вы знаете, что есть много примеров, когда начинали снимать развлекательный контент. Но я призываю не идти по простому пути, а простой путь — скандалы, хайпы, интриги, сплетни, оголенка. Всегда нужно протоптывать нелегкий путь творчества. Неважно, музыкальный это или видео-путь. Главное, чтобы это было по-настоящему. Думаю, что любой «Граммофон» это приятный бонус. Самое главное — чтобы это не было самоцелью. Чтобы музыка делалась не ради наград. Тогда это не совсем честно. Если ты делаешь это исключительно от души, и бонусом прилетают такие красивые статуэтки, - это замечательно».

Мот признался, что активно использует нейросети для создания новых композиций.

«Мы активно используем ИИ, нейронку для создания новых композиций. И пускай многие скептически к этому относятся, говорят, что это убивает творчество, убивает душу… Я полностью согласен с этим, если отдаваться этому от и до. Но все-таки мы рассматриваем нейронку как некий инструмент помощника. Мы можем что-то недокрутить, не понять, в какую сторону, - но он помогает засемплировать, показать, как можно это сделать, и с помощью этого инструмента многие песни начинают звучать лучше и свежее».



Алсу и Ева Власова

Ева Власова получила статуэтки и как автор песни «Если бы я мог» в исполнении Сергея Лазарева, и как певица — в дуэте с Алсу. Этот вечер стал для артисток настоящим калейдоскопом чувств. Они везде ходили вдвоем в обнимку. Алсу не скрывала радости за подругу и тепло поздравила Еву:

«Я хочу поздравить Еву, в первую очередь, с первой наградой «Золотой Граммофон». Она это заслужила, вот честно. Это не просто слова — это очень талантливый артист, поэт, композитор».

Свои первые «Золотые Граммофоны» получили Алексей Чумаков (наконец-то!), Александра Воробьёва, Клава Кока, NЮ, Татьяна Куртукова и Татьяна Иванова (группа «Комбинация»). За кулисами Алексей Чумаков признался, что не любит ходить в магазины, и это первый случай, когда он надел пиджак цвета пьяной вишни, а уже под него Юлия Ковальчук подобрала свой гардероб:

«Обычно я не знаю, в чем Юля, а она не знает, в чем я. Либо я под Юлю, либо она не в курсе. А вот так — в первый раз в жизни. Даже если она что-то знает, все равно мы ничего не меняем. Я не тот человек, который будет бегать по магазинам, подбирать и т. д. У меня тут атрофированное чувство стиля. Даже вещь мятая, я могу выйти в мятом. А Юля все подмечает».



Алексей Чумаков

«Я сама покупаю ему эту одежду, поэтому мне ничего не может не нравиться. Главное, чтобы она ему подходила. У нас есть проверенные стилисты, которые хорошо знают Лешу, - уточнила Юлия Ковальчук. — Он не очень любит ходить по магазинам. И мне проще сделать так: скидываю фото, и он говорит, что все отлично, берем. Леша — не шопоголик, и специально в магазин за одеждой никогда не поедет».



Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

«Ходить, выбирать, мерить, - для меня это ад, - подтвердил Чумаков. — Обычно, если мы с Юлей едем в магазины, я обычно сижу в кафешке, пью кофе, а Юля где-то ходит и покупает. Потом мы с ней встречаемся, я беру сумки, идем до машины, и дома она мне это показывает. Моя главная функция — купить эти пакеты! У нее скоро день рождения и я, если честно, не знаю, что ей подарить!».

Anna Asti получила «граммофон» за песню «Преданный бывший», и удивила своим выбором песни для себя, если бы мир сгинул и можно было бы оставить только одну песню. Она не стала называть мировые шедевры, а ответила так:

«Я бы пела песню «Верю в тебя»! А вообще, конечно, для меня как для молодого артиста всегда было важно попасть на эту премию. Трепетно, но я всегда попадала. У меня были проблемы с весом: то сотни граммов, то килограммов. Я все-таки артистка, и мне нужно ухаживать за своим телом и фигурой. Но если ты не успел к какому-то событию, - мы все люди. Можем поправляться, можем худеть, - это не такая большая проблема. Главное — воспринимать себя благоприятным образом, и думать о том, хорошо или плохо ты себя чувствуешь».



Anna Asti

Татьяна Куртукова, впервые получившая «граммофон» за песню «Матушка земля», за кулисами призналась, что стриминги поддерживают ее музыку.

«Комфортно мне дома на диване. А это работа, приходить на премии, я к ней привыкла. Занятость, как она началась полтора года назад, так она и не сбавляет обороты. Еще, еще и еще. Поэтому все идет, как идет. Но в своей нормальной жизни я стараюсь быть максимально обычным человеком, который не имеет отношения к популярности. Я спокойно одета, я спокойно провожу время со своей семьей, и это для меня самое главное».

Кстати, директор «Русского Радио» Владимир Борисов рассказал о новых правилах присвоения следующего «Золотого Граммофона»:

«В будущем году появится трёхэтапная система выбора лауреатов. “Русское Радио” будет трижды отмечать каждого артиста в течение года. Пусть слушатели не волнуются: голосование никуда не денется. Но мы вводим дополнительные факторы, которые будут формировать общую картину. Один секрет открою уже сегодня: исполнители также будут влиять на результаты. Остальные же подробности мы расскажем зимой 2026 года».

Ну наконец-то. Кажется, голосование слушателей через интернет давно и окончательно себя дискредитировало. Надо было что-то менять.

Уже совсем скоро, в новогодние праздники, телеверсию грандиозной церемонии награждения покажет телеканал НТВ.

Гуру КЕН, для портала «Москультура»

Фото: Ольга СЫСОЕВА

Лауреаты «Золотого граммофона 2025»:

Anna Asti – «Преданный бывший»

Artik & Asti – «Быть счастливой»

Александра Воробьёва – «Ход королевы»

Александр Панайотов – «Карма»

Алексей Чумаков – «Скажи мне, зачем»

Алсу и Ева Власова – «Табу»

Артур Пирожков – «Само собой»

Владимир Пресняков и Наталия Подольская – «Между нами»

Григорий Лепс, Юрий Киселёв, Владимир Киселёв – «На гондоле»

Дима Билан – «Пообещай»

Денис Майданов – «Я хотел бы»

Дмитрий Маликов – «Вне времени»

Жасмин – «Ты и я»

Ирина Дубцова – «По клубам»

Клава Кока – «Ещё люблю»

Лариса Долина – «Я буду любить тебя»

Леонид Агутин и Анжелика Варум – «Я не тот, ты не та»

Мари Краймбрери, Юрий Киселёв и Мот – «На моральных»

Мот – «Перемены – это красиво»

Николай Басков – «Без тебя нельзя»

NЮ и Асия – «Помнишь»

Сергей Лазарев – «Если бы я мог»

Татьяна Иванова (группа «Комбинация») – попурри,

Татьяна Куртукова – «Матушка земля».

Спецноминации: