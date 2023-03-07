«Меня там нет»: Алексей Чумаков опроверг участие в шоу «Маска»

Сейчас у него много выступлений, рассказал Алексей. После концертов в Москве он торопится в Санкт-Петербург, 8 марта споет в Сочи, дальше его ждут в Каспийске, Алматы, Астане, Ташкенте.



Алексей Чумаков

Певец и композитор прокомментировал также слухи о своем участии в шоу «Маска», где он якобы появился недавно в образе Гусеницы.

«Каждый раз, когда кто-то в «Маске» в виде гусеницы вылезает, говорят, что я там нахожусь, но меня там нет», – заявил Алексей Чумаков.

Несколько лет назад певец говорил, что устал от костюмированных, гримированных шоу. Тем не менее, после он поучаствовал в проектах «Дуэты» и «Аватар».

««Дуэты» – это не костюмированное шоу. Просто с коллегами любимыми прикольно спеть – с Игорем Сарухановым, Любой Успенской, Филиппом. Одно шоу другому – рознь, я избирателен в этом отношении», – рассказал Чумаков «Авторадио».



Алексей Чумаков

В «Аватар», по словам певца, его пригласил лично продюсер Тимур Вайнштейн, и это приглашение он не смог отклонить.

«Я согласился, потому что мы делали вместе кино, мы дружим. Но там полегче: там твой аватар двигается, надо менять голоса, прикольно. После шоу «Один в один!» мне ничего уже не страшно», – объяснил певец.

Интереснее всего ему было именно в проекте «Один в один!». Это шоу музыкант считает своим фаворитом по сложности. Нравится Алексею Чумакову и шоу «Конфетка», где он запомнился тем, что встал на колени перед зрителями.

«Надеюсь, это не все, что запомнилось, – заметил певец. – Хорошее, действительно, шоу Гарика Мартиросяна, спасибо, что пригласили».



Алексей Чумаков

В «Конфетке» участвуют популярные артисты и непризнанные музыканты, чьим песням звезды дарят новое звучание. По мнению Чумакова, ему досталась прикольная песня, которую удалось сделать лучше.

«Иногда там песни – такой смрад, что просто ужасно, а иногда наоборот. Мы сделали неплохой трек из песни некоего Казбека, – добавил Чумаков, – может, не коммерчески, не очень ярко, но по-музыкантски интересно все сделали».

Впрочем, с такими профессиональными музыкантами, считает Алексей, он из любой песни сделает конфетку.