Алексей Чумаков посвятил новый альбом дочери

«Это долгожданный для меня альбом, и я счастлив, наконец, представить его вам, мои дорогие слушатели.

Основная часть песен была написана под небом Барселоны. Надеюсь, что, наслаждаясь ими, вы почувствуете всю ту энергию, которую я вложил в эти песни: энергию солнца, моря, ветра, всего того, что заставляет нас улыбаться даже в минуты одиночества.

Альбом получился задумчивым - так бы я назвал общее его настроение. Здесь нет шумных танцевальных песен, нет ярких вспышек только лишь потому, что так принято. Здесь вы найдёте внутреннюю улыбку, настроение умиротворенного молчания.

Этот альбом я посвящаю своей любимой супруге и недавно появившемуся главному человеку в моей жизни – моей доченьке» - говорит певец о новой работе.