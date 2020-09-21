Лариса Долина и Алексей Чумаков перепели «Дельтаплан»

Однако сейчас артистка отказалась от всех ограничений в еде.





«Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Но столько разных способов сегодня, что не могу определиться», - заявила Лариса Александровна.

