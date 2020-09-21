Лариса Долина и Алексей Чумаков перепели «Дельтаплан»

Видео снято в студии, где артисты поют под фанковую обработку песни с джазовыми импровизациями клавиш (Валерий Степанов) и гитары (Роман Ночевный). Режиссер видео - Снежана Югай. В клипе использовано архивное видео 80-х годов, где юная Лариса Долина поет «Дельтаплан».
«Интересный был день.Интересный проект.Интересная аранжировка Валерия Степанова.:) Всегда интересная Лариса Александровна и конечно же интересная музыка гениального Виктора Михайловича Резникова. В общем уверен — будет интересно!:)», - пишет Алексей Чумаков
Дуэт записан в рамках проекта "Лариса Долина юбилей 2020", и это первая из четырех песен, переаранжированных Степановым для предстоящих юбилейных концертов Ларисы Долиной.
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