Лариса Долина и Алексей Чумаков перепели «Дельтаплан»

Опубликовано пользователем

Лариса Долина и Алексей Чумаков неожиданно выпустили видео с собственной версией знаменитого хита Виктора Резникова «Дельтаплан» (смотреть клип).

Видео снято в студии, где артисты поют под фанковую обработку песни с джазовыми импровизациями клавиш (Валерий Степанов) и гитары (Роман Ночевный). Режиссер видео - Снежана Югай. В клипе использовано архивное видео 80-х годов, где юная Лариса Долина поет «Дельтаплан».

«Интересный был день.Интересный проект.Интересная аранжировка Валерия Степанова.:) Всегда интересная Лариса Александровна и конечно же интересная музыка гениального Виктора Михайловича Резникова. В общем уверен — будет интересно!:)», - пишет Алексей Чумаков

Лариса Долина
Лариса Долина

Дуэт записан в рамках проекта "Лариса Долина юбилей 2020", и это первая из четырех песен, переаранжированных Степановым для предстоящих юбилейных концертов Ларисы Долиной.

Быстрый поиск: 