«Хочу услышать другие версии своих песен»: Лариса Долина рассказала о трибьюте к юбилею

Следующий год станет юбилейным для Ларисы Долиной. К 70-летию певицы и актрисы уже запланировано невероятное количество праздничных мероприятий и сюрпризов. На живом концерте в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» звезда советской и российской эстрады рассказала обо одном из них – трибьюте с участием молодых артистов. Лариса Долина предоставила им не только свободу выбора, но и неограниченный простор для творчества, без редактуры мэтра.



Лариса Долина анонсировала трибьют к 70-летию

«Я хочу услышать их версии своих песен, мне это очень интересно, – призналась Долина на «Авторадио». – Не буду ничего делать, просто полностью абсолютно отдаю им материал, причем они сами выбирали песни. Я думаю, что все будет очень красиво и деликатно».

Свое участие в трибьюте уже подтвердили Маша Шейх, Наталья Подольская, Анна Асти, Мари Краймбрери, GAYAZOV$ BROTHER$, Артем Качер, Jony, солистка Artik & Asti и многие другие.

«Севиль самая первая выбрала, причем одну из моих самых медленных красивых песен, которой уже очень много лет. И я очень рада этому. Маша Шейх споет композицию «Ресторан», и она уже полностью готова. Братья Гаязовы исполнят кинохит «Три белых коня»», – поделилась певица.

Сама Долина очень серьезно относится к выбору новых песен, поэтому они не так часто появляются в ее репертуаре. Артистка призналась, что получает немало предложений от авторов, в том числе молодых. Если композиция не подходит, она отказывает в исключительно вежливой форме.

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«Я не говорю, что песня плохая. Возможно, она подойдет другому артисту. Для меня, правда, сложно написать, чтобы попасть в десятку. Но за последний год некоторые авторы меня очень порадовали и появилось несколько бестселлеров», – заявила Долина.

Певица не скрывает, что в последнее время ей особенно интересно работать с молодыми артистами, в результате чего уже вышло много классных дуэтов.

«Меня радует, что я открываю потенциал, который заложен глубоко внутри, вытаскиваю из себя постепенно то, о чем даже не догадывалась никогда, – призналась она. – Речь о стилях. Например, я сейчас потихонечку учу рэп и уже записала несколько песен. На самом деле, это очень тяжелая история, сходу не получается, рэпу действительно надо учиться. Я записала два трека с Андреем Давинчи и в обоих читаю рэп. С Сашей ST мы тоже совсем недавно записали дуэт. Мне с ним комфортно, он прекрасный поэт, и у нас получился прямо-таки чудесный рэп».



ТЕКСТ

В эфире «Авторадио» Лариса Александровна вживую исполнила и популярные композиции советских времен, и свежие треки – «Говори», «Я не умею танцевать», «Половинка», «Льдинка», «Двое на ветру», «Дубликат», а также новинку этого года «Билась в твое сердце». Еще больше своих песен она представит на сольных концертах «Лучшее.Любимое», которые пройдут 9 и 10 декабря в Доме музыки.