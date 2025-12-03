Эффект Ларисы Долиной: как потерять народное уважение из-за жадности

Напомню, что Филипп тогда открыто нахамил ростовской журналистке на пресс-конференции: «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», затем перейдя к обычной матерщине. Тогда еще не было популярных соцсетей, кроме ЖЖ, зато честь журналистов взялись защищать очень многие СМИ, организовав бойкот Киркорова. И я со своим порталом тогда примерно на год вообще ничего не писал про Филиппа, хотя очень уважаю его как артиста. Но честь дороже! Филипп выпал из ротаций многих телеканалов и радиостанций (тогда это было очень важно!), вылетел из «Песни года» и попал на «Золотой Граммофон» только потому, что согласился публично извиниться. Суд признал его виновным, приговорил к штрафу 60 тысяч в пользу государства. Через пару лет скандал был полностью исчерпан.

Но тут же важно другое. Тогда люди объединились не только в защиту конкретной журналистки. А против хамства, чванства и барства от «власть имеющих». Против несправедливости, когда приближенный к власти человек имеет намного больше прав, чем чеховский «маленький человек». И вот теперь Лариса Долина попала точно в ту же ловушку.



Лариса Долина

Могла ли она избежать этого? Конечно! Но Долина своими руками сделала буквально все, что только можно, чтобы в попасть в героини народного хейта и откровенной ненависти к себе.

Вспомним: сначала же Ларисе Долиной откровенно сочувствовали, узнав про то, что ее обманом лишили дорогущей квартиры, а деньги уплыли в направлении мошенников из Украины. Она многое честно рассказывала, и люди были на ее стороне. Почему все резко изменилось?

Все изменилось, как только суды начали выносить совершенно дикие по всем обывательским понятиям (и даже криминальным!) решения о том, что квартиру Долиной нужно вернуть, а деньги добросовестным покупателям - нет. Это как вообще?! Это совершенно не укладывается в моей голове. Молодая семья осталась и без квартиры, и без денег. Если суд выносит заведомо несправедливое решение, и люди решают, что это или «телефонное право» или элиты живут явно не по тем законам, какие заставляют соблюдать обычных людей, - всегда случается социальный взрыв! Он и случился, причем масштабировался из-за огромной известности певицы.

Я уверен, что даже в этом судебном казусе, в котором сейчас разбираются юристы и депутаты, - Долина могла избежать тяжких последствий. Для нее стоимость той квартиры - сугубая мелочь в масштабах ее реальных заработков на госзакупках и корпоративах. Примерно десятина от годового дохода, я так это оцениваю. Никто не мешал ей выйти и сказать, что она народная артистка России, доверенное лицо Путина, она ратует за семейные ценности, и чтобы не разбивать молодую семью, честно купившую ее квартиру за деньги, которые она отправила мошенникам, - она перечисляет им все деньги, потраченные ими, до последнего рубля. Но она так не сделала, увы.

Наоборот, она ушла в полный отказ, начала ссылаться на странные решения судов, и бегать от журналистов с их резонными вопросами. Это было фиаско! Ровно в этот миг интернет заполнился мемами про ее жадность, просьбами вернуть деньги за ремонт или туры «из-за введения в заблуждение», и вот это всё. А иноагенты теперь смакуют, как доверенное лицо Путина использует «телефонное право», хотя у них нет никаких доказательств. А если найдут? Подождите, но Лариса Долина сделала это все сама, не думая ни о Путине, ни о почетных званиях от страны, а просто поведя себя как непорядочный жадный человек. Мне так кажется.

И надо понимать, что за Ларисой Долиной уже давно стелется шлейф токсичности и барства. Еще в 90-е она шокировала всю страну, когда на встрече с детьми (!) заявила, что у нее на авто есть спецномер, который не дает ГАИ останавливать ее даже в случае явного нарушения ПДД. «Меня никто не имеет право остановить», - агрессивно заявила она, и я до сих пор помню округлившиеся от недоумения детские глаза. Они-то думали, что в мире есть справедливость. Уже много лет Долина преподавала в Институте культуры и курирует собственную Музыкальную академию, - каждое видео с какого-нибудь экзамена у молодых певцов залетает в топы из-за ее хамства и снобизма. А это же по сути дети, молодые девочки и мальчики, они не могут ей ответить, они робеют, чем она и пользуется самым хабалистым образом. Ну и знаменитую сцену оскорблений Долиной в адрес Вали Карнавал помнят, я уверен, многие.

Лариса Долина сама закрепила себя в образе хамки и плюющей в народ элитки. Так чего она хотела? Она получила то, что заслуживает, как мне кажется.

Кстати, я глубоко сочувствую Долиной в том, что она так и не стала джазовой звездой. Ее вокальная манера чересчур жесткая, и для пластичного джаза не совсем подходит. Может, и к лучшему. Помню, как приехал на джазовый фестиваль в Коктебель, где Долина решилась выступить при том, что там была довольно средняя для Америки темнокожая вокалистка. Сравнение было сильно не в пользу Долиной... А вот поп-музыка ей идет. И главный ее хит вовсе не «Погода в доме». как многие думают, а дуэт с Burito «Капкан», а потом «Три белых коня». Вот так сегодня.

Гуру КЕН