Britney Spears "больше никогда не будет выступать в США"

Поп-звезда опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она сидит за белым роялем Yamaha на церемонии вручения премии American Music Awards 2002 года.

Во время церемонии в январе 2002 года Бритни исполнила свой хит «I'm Not a Girl, Not Yet a Woman» из фильма «Перекресток».

В подписи к фотографии исполнительница хита Toxic сообщила, что планирует подарить пианино одному из своих сыновей.

«В этом году отправляю это пианино своему сыну!!! — написала она. - Интересно, что я танцую в Инстаграме, чтобы исцелять то, о чем люди даже не подозревают. Да, и иногда это неловко... но я прошла через огонь, чтобы спасти свою жизнь...»



Britney Spears

Бритни также заявила, что больше никогда не будет выступать вживую в США по "крайне деликатным причинам".

«Я больше никогда не буду выступать в США по крайне деликатным причинам, но надеюсь очень скоро снова сидеть на стуле с красной розой в волосах, собранными в пучок, и выступать со своим сыном… в Великобритании и Австралии».

У Бритни есть сыновья Шон Престон, 20 лет, и Джейден Джеймс, 19 лет, от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Хотя она не уточнила, о каком именно ребенке идет речь, принцесса поп-музыки ранее уже делилась видеозаписью, на которой ее "гениальный" сын Джейден играет на пианино.

Сразу после этой записи в соцсетях Бритни Спирс приглашена в качестве хедлайнера концерта на пляже Копакабана.

Организаторы крупнейшего бесплатного шоу в Рио-де-Жанейро стремятся привезти поп-идола в Бразилию.

На вопрос о слухах о возможном выступлении Бритни Спирс в Копакабане организаторы, как сообщается, ответили: «Мы по-прежнему в это верим».

44-летняя звезда не выступала вживую с момента завершения своего тура Piece of Me в 2018 году.

Если она выступит в Рио, то пойдет по стопам Леди Гаги, которая в мае 2025 года выступила перед рекордной аудиторией в около 2,5 миллионов человек, и Мадонны.

Двухчасовое шоу Гаги было оплачено городом Рио-де-Жанейро в попытке стимулировать местную экономику, и, по сообщениям, около 500 000 туристов приехали в город, чтобы посетить концерт.

Это был самый масштабный концерт в карьере Гаги и её первое выступление в Бразилии с 2012 года.

Слухи о выступлении в Рио появились на фоне заявления Бритни о том, что она «никогда больше не будет выступать в США».

Планировалось, что в 2019 году она вернется на сцену в Лас-Вегасе со своими шоу Domination, которые проходили с 2013 по 2017 год, но турне было отменено, и певица объяснила отмену семейными проблемами.

В своем заявлении, опубликованном в то время, она пояснила:

«Я посвящаю все свое внимание и энергию заботе о своей семье. У нас очень особенные отношения, и я хочу быть со своей семьей в это время, так же как они всегда были рядом со мной. Спасибо всем моим поклонникам за вашу неизменную любовь и поддержку в это непростое время. Приношу извинения за любые неудобства, которые это могло вызвать, и с нетерпением жду того момента, когда смогу снова выйти на сцену и выступать для вас всех».