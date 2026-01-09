Бруно Марс выпустил первый сингл альбома «The Romantic» и пообещал тур

Пластинка получила название «The Romantic», а ее релиз состоится 27 февраля. Марс уже показал первый сингл из альбома — песню «I Just Might». Клип на нее, снятый в духе 70-х, он срежиссировал совместно с Дэниелом Рамосом.

Этот стильный новый трек напоминает диско-классику Лео Сэйера «You Make Me Feel Like Dancing» и сопровождается музыкальным видео, в котором Марс, одетый в зеленый костюм, выступает в качестве фронтмена группы Бруно.

Бруно Марс также официально объявил даты начала масштабного мирового турне в 2026 году, которое охватит Северную Америку, Европу и Великобританию.

Тур, организованный компанией Live Nation, стартует 10 апреля 2026 года в Лас-Вегасе и продлится шесть месяцев. В расписании значатся почти 40 концертов на крупнейших площадках, включая стадион «Уэмбли» в Лондоне и «Софи» в Лос-Анджелесе. В Европе певец появится с концертами летом — 20 и 21 июня он выступит в Париже, 26 июня споет в Берлине, 4 и 5 июля в Амстердаме, 10 июля в Мадриде, 14 июля в Милане, а 18 и 19 июля — в Лондоне.

На всех концертах с Бруно Марсом будет выступать его коллега по проекту Silk Sonic Андерсон Пак. На разогреве в разных городах выступят Виктория Моне, Raye и Леон Томас.



Bruno Mars

Марс очень давно не выпускал новых релизов. Его последняя на сегодня работа «24K Magic» вышла почти десять лет назад, в ноябре 2016-го, и принесла певцу семь премий «Грэмми». В ноябре 2021-го он в составе дуэта Silk Sonic представил альбом «An Evening with Silk Sonic», но и с этого релиза прошло уже больше четырех лет. Возможно, он не просто так долго молчал. Весной 2024-го появилась информация об огромных долгах Бруно Марса. По слухам, музыкант проиграл 50 млн долларов лас-вегасскому казино MGM. Говорят, часть долга он вернул, давая концерты прямо в казино. Сам Марс не комментировал слухи, но в начале 2025-го попросил чаще включать его музыку. И пошутил, что так он скорее разделается с долгами.

В 2024-м у Бруно Марса вышли сразу два крупных хита: «Die With a Smile» с Леди Гагой и «Apt» с Розэ из Blackpink. «Die With a Smile» еще и стала самой популярной песней 2025-го на Spotify и в Billboard. «Apt» в итоговые чарты тоже попала: в рейтинге Spotify она заняла третье место, а в топе Billboard – девятое.