Леди Гага и Бруно Марс спели «Die With A Smile»

В клипе с легким налетом ретро, снятом режиссером Дэниэлом Рамосом, Леди Гага и Бруно Марс исполняют песню в павильоне. Бруно Марс в шляпе и с гитарой поет у микрофона, а Леди Гага в парике и с сигаретой в зубах аккомпанирует ему на пианино.
«Мы с Бруно очень уважаем друг друга и говорили о сотрудничестве. Я заканчивала свой собственный альбом в Малибу, и однажды ночью после долгого дня он попросил меня зайти к нему в студию, чтобы послушать то, над чем он работал. Было около полуночи, когда я пришла туда, и я была потрясена, когда услышала, что он начал делать. Мы не спали всю ночь, пока не закончили записывать эту песню. Талант Бруно не поддается объяснению. Его музыкальность и видение — это новый уровень. Нет никого, похожего на него», - рассказала Леди Гага.
«Работать с Гагой было честью. Она икона, и она делает эту песню волшебной. Я так рад, что все ее услышат», - говорит Бруно Марс.
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