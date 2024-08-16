Леди Гага и Бруно Марс спели «Die With A Smile»

Бейонсе тоже спела. Как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже Утром в день церемонии открытия летних олимпийских игр 2024 года в Париже продюсер прайм-тайма... «Я позавтракал, выглянул в окно и заметил, как идет дождь, — вспоминает он Billboard. - Моей первой...

На аукционе вещей Тони Беннетта продадут ноты Эми Уайнхаус и Леди Гаги Нотные листы с подписями певиц Эми Уайнхаус и Леди Гаги, которые они оставили для легендарного... Аукцион пройдет 18 и 19 апреля в Нью-Йорке после звездного гала-концерта в честь Беннета. В...

The Rolling Stones выпустила трек с Леди Гага и Стиви Уандером Группа The Rolling Stones представила новую композицию Sweet Sounds of Heaven. Второй сингл из грядущего альбома Hackney Diamonds украсила своим вокалом Леди Гага. В записи также...

Тейлор Свифт, Рианна и Леди Гага номинированы на премию «Золотой глобус-2023» Тейлор Свифт, Рианна и Леди Гага номинированы на премию «Золотой глобус-2023» за лучшую... Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2023 года. Среди номинантов - Тейлор Свифт, Рианна и...