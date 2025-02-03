Lady Gaga станцевала «Abracadabra»

В видео, режиссерами которого выступили сама певица, Пэррис Гобель и Бетани Варгас, она предстает в двух образах – танцовщицы в белом (в толпе такой же беснующейся массовки) и хромой красной дамы (словно перешедшей из предыдущего клипа «Disease») в окружении фигур в черном.

Пэррис Гебель курировал хореографию, включающую экстравагантные костюмы в сочетании с внушительной Леди Гагой, которая с огромной энергией произносит название номера Ab-rah-ca-da-ah-bra-ah. Затем последовал продакт-плейсмент, который, как знают все поклонники Леди Гаги, является ее фирменным элементом, - логотип Mastercard, появившийся сразу после окончания видео: может ли это быть приглашением купить что-то из латекса?

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Lady Gaga

Песня «Abracadabra» войдет в восьмой студийный альбом Лади Гаги «Mayhem», релиз которого состоится 7 марта. На нем будет 14 треков, включая «Disease» и дуэт с Бруно Марсом «Die With a Smile», который только что удостоился премии «Грэмми». Сопродюсерами пластинки выступили жених певицы Майкл Полански и Эндрю Уатт.

Как ранее рассказала артистка, запись альбома началась с того, что она «столкнулась со своим страхом вернуться к поп-музыке, которую любили мои самые ранние поклонники». Певица также отметила, что он представляет собой ее «сборку разбитого зеркала: даже если вы не можете идеально собрать части вместе, вы можете создать что-то прекрасное и цельное по-своему».