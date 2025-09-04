Леди Гага выпустила три песни, клип Бертона и альбом

Песня «The Dead Dance» вошла в саундтрек ко 2 сезону сериала «Уэнсдэй» (2022 – н.в.). Леди Гага также сама снялась в сериале: она сыграла 1.5 минутную роль Розалин Ротвуд, преподавательницы академии «Невермор», которая помогла Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега) вернуть важный утерянный дар.

Снял клип режиссер сериала «Уэнсдей» Тим Бёртон, хотя сюжет клипа не имеет отношения к его событиям. Леди Гага появляется в образе фарфоровой куклы, которая оживает и начинает танцевать, а к ней присоединяются и другие довольно пугающего вида игрушки. Видео снято на Острове кукол в Сочимилько, Мексика.

Lady Gaga

Кроме «The Dead Dance», в саундтрек вошли еще две композиции в исполнении Леди Гаги «Can’t Stop the High» и «Kill For Love» (эти песни уже выпускались в свет, но только на лимитированном виниле альбома). Они тоже вышли в расширенной делюкс- версии альбома “Mayhem” сегодня. Таким образом, в него вошли дополнительно 3 трека: “The Dead Dance”, “Can't Stop The High” и “Kill For Love”.