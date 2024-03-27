На аукционе вещей Тони Беннетта продадут ноты Эми Уайнхаус и Леди Гаги

Аукцион пройдет 18 и 19 апреля в Нью-Йорке после звездного гала-концерта в честь Беннета.

В преддверии этого события Julien's Auctions организует две выставки, на которых будут представлены основные моменты из замечательной коллекции Тони Беннета. Эти выставки пройдут в знаковых местах, тесно связанных с выдающейся карьерой Беннета: в отеле Fairmont в Сан-Франциско с 1 по 12 апреля и в Jazz At Lincoln Center в Нью-Йорке с 10 по 16 апреля.

На странице, подписанной Эми, напечатаны ноты джазового стандарта Body and Soul (1930) — эту песню она и Тони записывали дуэтом в 2011 году, за четыре месяца до смерти девушки, уточняет Rolling Stone.

«С 85-летием! Ты потрясающая легенда. Твой самый большой фанат (хотя мой отец вообще-то больше), Эми ХХ», — значится на нотах.



Тони Беннетт и Леди Гага

Леди Гага в свою очередь оставила послание на листе с нотами стандарта The Lady Is a Tramp (1937), которую она тоже записала с Беннеттом в 2011-м.

«Дорогой Тони, я всегда буду твоей бродягой», — написала звезда.

Предварительная стоимость экземпляров составляет 1000−1500 долларов.

Также на аукционе окажутся письма к Тони от Мадонны, Барбры Стрейзанд, Мартина Скорсезе, Роберта Де Ниро, Мартина Лютера Кинга и других знаменитостей, а также сценические костюмы музыканта.

Прошлым летом Тони Беннетт в возрасте 96 лет ушел из жизни.