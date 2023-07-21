Скончался Тони Беннетт

Факт его смерти подтвердила его пресс-атташе Сильвия Вайнер в комментарии для Associated Press. Причина смерти не указана. В 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, и в 2021-м он объявил о завершении карьеры.



Tony Bennett и Lady Gaga

Энтони Доминик Бенедетто родился в Нью-Йорке 3 августа 1926 года в очень бедной семье выходцев из Италии. Тони с детства проявлял таланты в музыке и живописи, посещал нью-йоркскую Высшую школу промышленного дизайна (High School of Industrial Art), но бросил её в 16-летнем возрасте, чтобы материально поддерживать свою семью после смерти отца. Юноша был вынужден браться за разную тяжелую неквалифицированную работу, но мечтал о сцене и выступал в ночных клубах. В 1944 году его призвали в армию, он служил пехотинцем сначала во Франции, а в 1945-м – в Германии.

После увольнений вернулся в США и в 1946-м начал профессиональную карьеру как исполнитель свинговых стандартов сначала под настоящим именем, а затем под придуманным им самим псевдонимом Тони Беннетт. Свой первый хит – балладу «Because Of You» - он выпустил в 1951 году.

Беннетт выпустил более 60 студийных альбомов и продал более 50 миллионов пластинок по всему миру, которые появлялись в чартах каждое десятилетие его карьеры, даже во времена засилья рок-н-ролла. Он получил 19 премий «Грэмми», в том числе за заслуги перед жанром в 2001 году, две премии «Эмми», был лауреатом Кеннеди-центра и мастером джаза Национального фонда искусств. Тони был дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самый пожилой человек (88 лет), чей альбом стал №1 в США. Это была его первая совместная с Леди Гагой «Cheek to Cheek» 2014 года. Их второй альбом «Love For Sale» стал последним в дискографии Беннетта. В том же году он дал прощальный концерт в Radio City Hall в Нью-Йорке в свой 95-й день рождения.

Беннетт был не только певцом, но и признанным художником. Его работы находятся в разных коллекциях, в том числе в Смитсоновском музее американского искусства в Вашингтоне, округ Колумбия. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев вручил ему гуманитарную награду в 2007 году, в том же году Тони был включен в Международную аллею славы гражданских прав.