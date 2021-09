Леди Гага и Тони Беннетт выпускают второй альбом и три фильма

Лонгплей состоит из каверов на классические джазовые композиции Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, Коула Портера и других артистов. Последний раз Леди Гага работала вместе с Тони Беннеттом в 2014 году, когда вышел их совместный релиз Cheek to Cheek.

«Тони позвонил мне, кажется, на следующий день после выхода Cheek to Cheek. Он сказал, что хочет записать со мной альбом с песнями Коула Портера. Я действительно хочу, чтобы молодежь слушала джаз, потому что это важно. Это не что-то, о чем следует забыть. Это должно звучать вечно», — говорит Леди Гага о новой коллаборации.



Lady Gaga и Tony Bennett

Музыканты также планируют выпустить три документальных фильма: фильм-концерт MTV Unplugged: Tony Bennett&Lady Gagа, ленту о записи альбома The Lady and the Legend и картину One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga, которая выйдет на телеканале CBS 25 ноября. В основе фильма — два концерта в Radio City Music Hall в августе 2021 года.

Это последнее публичное выступление Тони Беннетта. Когда певцу исполнилось 95 лет, он объявил об уходе со сцены из-за болезни Альцгеймера.