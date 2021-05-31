Радио Jazz назвало лауреатов премии «Все цвета джаза»

Затем в течение недели в эфире Радио Jazz 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:

«Восходящая звезда» – Виктория Кривозубова, вокал

«Площадка года» – джаз клуб Алексея Козлова

«Релиз года» – Леонид Винцкевич «Sugar fields»

«Открытие года» – джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи)

«Фестиваль года» – Ural Music Night (г. Екатеринбург)

«Музыкант года» – Тони Карапетян, пианист

«За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Козлов Алексей Семёнович, советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель, народный артист России.

Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза коллектив Mankagroove; народная артистка РФ Лариса Долина; заслуженный артист России Сергей Мазаев; один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин; певец Александр Панайотов; группа А’Студио; Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и победители премии.



Концерт «Все цвета джаза»

Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский.

Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.