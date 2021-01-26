На Радио Jazz стартовала программа Мариам Мерабовой

Гостями программы станут признанные звезды джазовой сцены и пока неизвестные, но талантливые молодые музыканты, продюсеры, организаторы фестивалей и директоры концертных площадок. Они расскажут о самых громких премьерах и обо всех новых трендах в мире джаза.



Мариам Мерабова

Ведущая программы «Вечерний джайв» джазовая певица Мариам Мерабова расскажет о самых свежих музыкальных релизах и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов. Программа будет выходить в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио Jazz 89.1 FM.

«Программа «Вечерний джайв» - это откровенный разговор о самом важном, что происходит сегодня в мире джаза», - говорит Мариам Мерабова.