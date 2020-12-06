«Гринфест» памяти Романа Гринёва пройдет в Москве

«Он был грандиозной личностью. Он не умещался в этот кубический музыкальный мирок - он был вне! Космический и потому открытый. Один из самых фантастических музыкантов-современников, с которыми было счастье творить и общаться», говорит о Романе Гринёве Мариам Мерабова.

Год назад с аншлагом прошел первый «Гринфест». Почтить память бас-гитариста пришли его друзья и коллеги, лучшие музыканты города, звезды джаза и блюза: Сергей Манякун, Мариам Мерабова, Анна Королева, Дмитрий Илугдин, Феликс Лахути, Алексей Круглов, Алексей Давлетшин, Асия Шакирова, Гия Дзагнидзе, Ольга Олейникова, Юрий Новгородский, Николай Добкин, Борис Плотников, выступили группы Kimbata, Станция Мир, проекты Романа Funk You и Fusion Port собрались, чтобы исполнить его музыку.

«Роме совершенно безразличны были материальные вещи. Считаю, что такие концерты должны быть, что мы должны помнить людей, которые живут ради того, чтобы музыка звучала», - сказал Сергей Манукян.

Совершенно особенный человек, неординарная личность, уникальный бас-гитарист Роман Гринёв жил музыкой, был неотделим от нее и оставил свой след в развитии нескольких музыкальных направлений в России. Джаз и блюз, фанк и фьюжн, афробит – он по-настоящему любил их и играл на протяжении своей жизни. Но все стили – лишь названия, настоящий музыкант существует вне условностей и ограничений, именно таким был Роман Гринёв, он чувствовал музыку насквозь и, независимо от стиля, обогащал ее, привнося в мир свою космическую правду.

Ядро программы «Гринфеста 2020» прежнее, но будут и новые гости! Народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов, блестящий клавишник Валерий Степанов, виртуозный гитарист Дмитрий Четвергов, певица Ирина Сурина, фанк-оркестр «Бенарес Экспресс» и другие.

Цель фестиваля – объединить лучших представителей жанров, создать симфонию из импровизационных стилей, отвечавших творческим устремлениям многогранной личности Романа Гринёва. Джаз и блюз, фанк и соул, рок и много авторского материала, в том числе песенного жанра. Главное, снова прозвучит собственная музыка Романа, которую исполнят его друзья.

Концерт благотворительный – все сборы идут в пользу маленького сына музыканта.

В случае, если есть опасение для посещения концертов в это сложное время, - все равно можете поучаствовать и помочь. Организаторам очень нужно собрать средства для Романа Романовича, на них он год ходит в школу. Можно посмотреть онлайн-трансляцию 8 декабря на сайте Клуба Козлова, а пожертвование направить напрямую на карту: 5536 9137 5194 9278 (Тиньков).

Роман Гринёв (08.12.1976 – 03.11.2018)



Роман Гринев

Родился в подмосковном наукограде Черноголовка. Уже в юности определился с призванием, собрал первую группу, затем поступил в училище им. Гнесиных, а после и в Академию, где учился у А.В. Соболева. Стал известным джаз-фанковым бас-гитаристом, активным участником сообщества Funk Family, основателем лейбла GrinStar Vibrations (группы Funk You, Fusion Port, Jazz Box), музыкантом коллективов Funky Land Феликса Лахути, Groovy Jam, C.L.O.N.E., Станции Мир и многих других. Музыкальные интересы Романа всегда были полистиличны, что отражает список исполнителей, с которыми он работал: М. Мишурис, Н. Арутюнов, А. Герасимов, Ф. Чистяков, Т. Зыкина... Особо интересовался африканскими ритмами, переиграл во всех известных московских афро-командах: Sun Music, Кимбата, Африканда, Компатриотас, Афромама, Drip Brothers. Его увлечение разнообразными направлениями и стилями находило выражение в музыке группы Funk You, которая 10 лет была творческой лабораторией Романа. Позднее, с эволюцией творческих интересов, его основным проектом стал ансамбль Fusion Port, высокий образец музыки «фьюжн», основанный совместно с пианисткой Натальей Скворцовой.

«Он был уникален в плане своего мышления, своего искусства, владения инструментом, своей жизни, ума - того, как он думал. Ничего похожего никогда и нигде больше не случиться. Это человек, который очень много сделал для нас с вами и для музыки в этом городе», - говорит Наталья Скворцова.