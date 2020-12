«Гринфест» памяти Романа Гринёва пройдет в Москве

Радио + Youtube чарт TopHit 20 - 26 ноября 2020

DaBro - Юность② RSAC & Ёлка - Не наговаривай③ Foushee - Deep End④ DJ Smash Feat. Poët - Беги⑤ Rauf & Faik feat. Niletto - Если тебе будет грустно⑥ Tiesto - The Business⑦ Zivert - Многоточия⑧ Егор Крид feat. Morgenshtern - Весёлая песня⑨ Jason Derulo - Take You Dancing⑩ Nea feat. Nio Garcia - Diablo

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 22 - 28 ноября 2020

24kGoldn Featuring iann dior - Mood② Billie Eilish - Therefore I Am③ Ariana Grande - Positions④ Gabby Barrett Featuring Charlie Puth - I Hope⑤ Drake Featuring Lil Durk - Laugh Now Cry Later⑥ Justin Bieber Featuring Chance The Rapper - Holy⑦ The Weeknd - Blinding Lights⑧ Internet Money & Gunna Featuring Don Toliver & NAV - Lemonade⑨ Bad Bunny & Jhay Cortez - Dakiti⑩ Pop Smoke Featuring Lil Baby & DaBaby - For The Night

© Billboard.com