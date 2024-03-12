XVIII международный фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет в Москве

В нем примут участие всемирно известные гитаристы из Бразилии, Мексики и России, а также молодые музыканты. На двух филармонических площадках (в Концертном зале имени П. И. Чайковского и Камерном зале) прозвучат шедевры гитарной классики, сочинения современных композиторов, состоятся мировая и российская премьеры. Музыкальные вечера дополнит образовательная программа фестиваля – творческая встреча и мастер-классы в Башмет Центре.



Концерты фестиваля

19 марта фестиваль по традиции откроется концертами для гитары с оркестром. Художественный руководитель ММФ «Виртуозы гитары» Артём Дервоед представит публике мировую премьеру фантазии для гитары с оркестром Dies Irae именитого российского композитора Никиты Кошкина. Легендарный «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго в этом году прозвучит в интерпретации мексиканского гитариста Пабло Гарибая. В завершение вечера дебютант фестиваля из Бразилии Яманду Коста впервые в России исполнит концерт Ilhas Concertantes, который он написал совместно с Сержиу Ассадом. В программе примет участие Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением французского дирижера Клемана Нонсьё.

20 марта в Башмет Центре пройдет образовательная программа фестиваля из двух блоков: творческая встреча с бразильским гитаристом-семиструнником и композитором Яманду Костой, в ходе которой участники смогут ознакомиться с фильмом Herança Russa («Русское наследие»); а также серия открытых мастер-классов гитариста из Мексики Пабло Гарибая.

21 марта концерт в Зале Чайковского будет посвящен искусству прославленных гостей из Латинской Америки. В первом отделении Пабло Гарибай, которого называют в прессе «феноменальным исполнителем» и музыкантом «исключительным во всех смыслах», исполнит сочинения Мануэля Понсе, Антонио Хосе, Симоне Янарелли и Антонио Лауро. Второе отделение концерта будет посвящено авторским сочинениям гитариста Яманду Косты, посланника музыки стран Латинской Америки. Его самобытные композиции сочетают в себе элементы босановы, шоро, самбы, танго и других стилей и жанров.

22 марта на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления Яманду Косты, Пабло Гарибая, Артёма Дервоеда, Дмитрия Илларионова и Ровшана Мамедкулиева с участием специальных гостей программы – Александра Рамма (виолончель) и Елены Таросян (скрипка).

Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции концертов фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.

О фестивале

«Виртуозы гитары» – ярчайшее мировое событие в сфере классической гитары, главный фестиваль академической гитарной музыки в России. За 18 лет в нем приняли участие более 50 знаменитых гитаристов, а также молодые музыканты из более чем 25 стран мира, включая Россию, США, Японию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Великобританию, Австрию, Кубу, Южную Корею, Бразилию и другие. На фестивале выступали Пепе Ромеро (Испания), Сержиу и Одаир Ассад (Бразилия), Борис Березовский (фортепиано, Россия), Дмитрий Ситковецкий (скрипка, Великобритания/США), Аниелло Дезидерио (Италия), Ролан Дьенс (Франция), Зоран Дукич (Хорватия), Хосе Мария Гальярдо дель Рей (Испания), Павел Штайдл (Чехия), Полина Осетинская (фортепиано, Россия) и многие другие музыканты. Ежегодно весной концертная неделя в Зале Чайковского представляет классическую гитару во всем многообразии репертуара: сольно, в дуэте, в ансамблях различного состава, а также с симфоническим оркестром. С 2006 года фестиваль посетили более 84 000 зрителей.