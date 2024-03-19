Фестиваль «Виртуозы гитары» заиграл бразильскими, мексиканскими и русскими красками

Фестиваль стартовал шедевральным исполнением «Ночи на Лысой горе» Мусоргского Госоркестра России имени Светланова. Произведение требует особой чуткости во взаимодействии всех оркестровых групп, и французский дирижер Клеман Нонсьё идеально прочувствовал это. Тут и переклички, и русская распевность, и гигантские перепады в звуке от фортиссимо до нежнейшего пианиссимо. Все это было у оркестра Светланова, и в наилучшем виде.



Клеман Нонсьё

А дальше случилась мировая премьера. Художественный руководитель ММФ «Виртуозы гитары» Артём Дервоед сыграл фантазию для гитары с оркестром Dies Irae российского композитора Никиты Кошкина. Рваная нервная партия гитары в противовес ликующему оркестру, печально-воздушные диалоги гитары и арфы. Все это изрядно отдавало поздним Прокофьевым, только с гитарой. Пока… в дело не вступил варган, сразу окрасивший все в цвета ориенталистики. А затем зазвучало еще и горловое пение, добавившее звуковому пейзажу потусторонности. А потом вдруг нежданно явились гитарные мажорные аккорды с пониженными ступенями, и печальные галисийские распевы, довершив образ пестрого котла. Не лучшее, возможно, произведение Кошкина, но Артём Дервоед выжал из него максимум драматичности. Автор, кстати, тоже был в зале, и вышел на поклоны.



Артём Дервоед

Традиционный для фестиваля «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго в этом году прозвучал в исполнении мексиканского гитариста Пабло Гарибая. Великая мелодия Хоакино Родриго отчаянно хороша в диалоге солирующей гитары и целого оркестра. Пабло Гарибай отчего-то меньше внимания, чем хотелось бы, уделил лирическому звучанию гитары, сделав акцент на свою виртуозность. Она у него безусловно имеется, но душевности все же как-то не хватило, особенно в самой знаменитой второй части концерта.



Пабло Гарибай

Дебютант фестиваля из Бразилии Яманду Коста впервые в России представил концерт Ilhas Concertantes, написанный им совместно с Сержиу Ассадом. Бразилец играет на семиструнной гитаре, и делает это так заразительно чувственно, что эти солнечные флюиды распространяются по всему залу, кажется. Он то отводит инструмент от себя, то снова прижимается к нему едва ли не щекой, самба сменяется босановой и снова самбой. Это зажигательно весело играть и оркестру, но и прежде всего самому Яманду Коста. Его вызывали на бис раз пять, но он так не сыграл больше ничего, увы.



Яманду Коста

«Виртуозы гитары» стартовали уверенно и зажигательно. Впереди множество интересных концертов.

Вадим ПОНОМАРЕВ