Умер Евгений Дога

Об этом сообщила во вторник депутат парламента республики Наталья Давидович. Давидович на своей странице в соцсетях сообщила, что Дога ушел из жизни. "Светлая память", – написала она.



Евгений Дога

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В министерстве культуры Молдавии также подтвердили, что композитор скончался. Причина смерти пока не названа.

Евгений Дога — автор музыки более чем к 200 фильмам, включая такие известные ленты, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина» и «Королева Марго». Он также является автором трех балетов, симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов. Кроме того, Евгений Дога написал песню «Мой белый город», которая стала неофициальным гимном города Кишинева.