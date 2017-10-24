Григорович и Дога удостоены премии «Звезды Содружества»

Призерами главной гуманитарной премии СНГ стали деятели науки и культуры, достижения которых соответствуют мировому уровню и способствуют развитию стран Содружества. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).

"На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из восьми стран, - говорится в сообщении. - Решением жюри премии присуждены восьми соискателям". Среди деятелей науки лауреатами премии стали член президиума Союза писателей Беларуси, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Иван Саверченко, а также председатель отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Национальной академии наук Киргизской Республики Алтай Борубаев.

Призерами в области культуры, искусства и гуманитарной деятельности объявлены российский балетмейстер и хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович; композитор и народный артист СССР, заслуженный деятель искусств Молдавии Евгений Дога; народный артист Таджикистана Ибодулло Машраб; почетный член Российской академии художеств, руководитель Союза художников Азербайджана Халилов Фархад; композитор и народный артист Армении Тигран Мансурян, а также замдиректора театра оперы и балета "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Толеубек Альпиев.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС на совместном заседании в столице Казахстана - Астане - 21 мая 2009 года. С тех пор эта награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.

Среди лауреатов прошлых лет - Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян и многие другие.

Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 млн российских рублей. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве во время работы Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ в декабре.