Валерия награждена орденом Дружбы

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что Валерия Перфилова (Валерия), награждена "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".



Валерия

Также глава государства удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени режиссера "Мосфильма" Владимира Наумова и худрука петербургского театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова. Орден Александра Невского будет вручен композитору Евгению Доге и спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству, послу по особым поручениям МИД РФ Михаилу Швыдкому, передает РИА Новости.