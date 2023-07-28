Вышел альбом каверов Валерии

Они перепели 16 треков Валерии, среди которых все ее главные хиты – «Самолет», «Часики», «Рига-Москва», «До предела» и др.

Релиз «Трибьюта Валерии» состоялся на лейбле VK Records. Сама Валерия пришла в восторг от сборника ее каверов.

«Молодые, яркие, талантливые! Новое время рождает новых героев. Как здорово, что старые добрые песни продолжают жить», - написала Валерия в своих соцсетях.



Валерия

Напомним, в апреле, к 55-летнему юбилею Валерии, уже выходил мини-трибьют-альбом. В записи пластинки приняли участие группы «Руки вверх», HammAli&Navai, Mona и Limba. Эти же песни в их исполнении вошли в новый трибьют вместе с еще дюжиной каверов.