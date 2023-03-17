Валерия и Жан Милимеров бьют в «Колокола» из-за потерь

В песне, автором которой стал Матвей Аничкин (он тоже есть в клипе за роялем), рассказывается о потере близких людей.

Видеоклип снял сын Валерии Артемий Шульгин. В ролике показана история семьи, узнавшей о неизлечимой болезни своей дочери. Мать о отцом с тревогой всматриваются в рентгеновские снимки, пока девочка играет на полу, потом, узнав по телефону печальный прогноз, рыдают друг у друга в объятиях, а после сидят возле больничной койки, в отчаянии глядя на умирающую дочь.



Валерия

В песне звучит неуказанный авторами детский хор.