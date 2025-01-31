Валерия вернулась к актуальному поп-звуку в «Урагане»

Авторами песни стали Наталья Павлова, Николета Дарабана и Платон Эдуард-Андрей.

«Бьётся океан, волнами накроет всё вокруг — незнакомо. Злится ураган, но только там, где рядом ты со мной, всюду я дома», - поет Валерия.

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Валерия

Режиссер и продюсер клипа - Артемий Шульгин. Валерия в клипе танцует с кордебалетом в пустыне на фоне смерча, скачет на лошадях, и иногда оказывается в неком восточном дворце вся наряженная в восточном стиле с огромным количеством украшений. Иногда она задумчиво перелистывает древнюю книгу с некими предсказаниями, а потом уносит ее с собой.

Вероятно, композиция войдет в последний в карьере певицы альбом, который должен увидеть свет 17 апреля 2025 года. Очевидно, возвращение к актуальному поп-звуку символизирует некую перезагрузку артистки.