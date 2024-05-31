Валерия спела в «Таро» о любви вопреки предсказаниям

Главный посыл трека артистка обозначила так: «Нужно слушать только своё сердце, даже если астрологические прогнозы и расклады карт говорят иное».

Валерия: «Кто бы что ни говорил, какие бы ни были предсказания, кто бы что ни пророчил – только вы можете строить свою жизнь, только ваше сердце может рассказать вам правду. И ни в коем случае нельзя игнорировать собственную интуицию, поэтому, конечно, песня об этом. Что нам карты, что нам звёзды, если твоё сердце подсказывает, что именно об этом человеке ты мечтал всю свою жизнь!»



Валерия

Строчки из песни «Таро» находят отражение и в жизни самой артистки. В преддверии годовщины свадьбы с Иосифом Пригожиным, Валерия вспоминает, как все предостерегали её – «двум овнам не ужиться вместе». Но у Валерии другое мнение на этот счет.

Валерия: «Сегодня тема предсказаний, гаданий, экстрасенсорики очень популярна, и кто-то во всё это верит. Я не отношусь к их числу. Знаете, когда мы встретились с моим мужем, и как только мы обнаружили, что мы два овна, все говорили: «О, два овна никогда не уживутся вместе! Это огненные знаки, они слишком энергичные, активные, то есть они пожирают друг друга». Ну, что могу сказать, пробовала не с овнами, получается хуже…Так вот, мы совершенно пренебрегли этим самым расхожим мнением, и уже вместе 21 год. В этом году мы отмечаем 20-летие нашей свадьбы 5 июня».