Валерия и Сергей Приказчиков пообещали новые альбомы в новом году

Хитом «Маленький самолет» Валерия открыла марафон музыки и хорошего настроения. Следом в живом исполнении прозвучала песня «Ты свободна», которую артистка исполнила в дуэте с Мишей Марвиным.



Валерия считает, что улыбка украшает жизнь

В кулуарах Валерия рассказала, чем ей запомнился уходящий год и какие планы она строит на будущий. Певица отметила, что большой отклик получили шоу «Трибьют Валерии» с участием потрясающих артистов, новый трек «Таро» и дуэт с Мишей Марвиным. Но главное – это грядущий альбом.

«Для меня это самое важное, – призналась Валерия. – Альбомы я не выпускала шесть лет. Он выйдет только в следующем году. 25 января мы откроем первую песню, потом вторую и так далее. Мне кажется, что там я другая, и я там ощущаю музыку иначе. Для меня это какой-то новый этап. Я окунулась в совершенно новую музыкальную атмосферу. И я очень надеюсь, что этот альбом придется по душе».



Группа Dabro желает всем добра

Поводом для праздника был не только приближающийся Новый год, но и финал суперигры «Миллион за улыбку», где призы слушателям отдают за улыбку и любовь к юмору. Определить победителя выпало Сергею Приказчикову, фронтмену группы PIZZA. Сергей остановил «улыбайзер» с фотографиями улыбающихся слушателей «Юмор FM», и миллион за улыбку достался жительнице Ижевска, Фариде Мельник.

«Думаю, это мой личный вклад. Теперь жду часть миллиона, – пошутил за кулисами марафона Приказчиков. – Это супер вообще, когда у людей такая удача. У меня в жизни легких денег не было никогда, все всегда надо было вырывать».

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Сергей Приказчиков исполнил хит «Улыбка»

Тем не менее, этот год прошел для музыканта очень продуктивно. Как и Валерия, он готовится сейчас к выходу нового альбома, да и других приятных событий, как оказалось, в его жизни немало.

«В 2025 году вы все услышите, это будет потрясающий альбом. Ну и так, личное, дочка в школу пошла, например, поэтому очень хороший год у меня был», – признал Сергей Приказчиков.



Митя Фомин спел «Все будет хорошо»

Благодарен уходящему году и Митя Фомин, у которого, по его словам, получилось практически все. Музыкант громко отметил свое 50-летие, с успехом прошли гастроли юбилейного концертного шоу «Артист».

«У меня были совершенно фантастические зрители, я прямо кайфовал на сцене, потому что давно хотел сделать тур. Год 50-летия был очень плодотворным. Он заканчивается, и наступает 51-й год и так далее. Впереди – как минимум половина жизни. Меня ждет еще столько сюрпризов, классных встреч и проектов, что я в предвкушении нового года», – заявил Митя Фомин.