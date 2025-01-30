Первый муж Валерии рассказал, как она начинала и почему его бросила

Первый муж певицы Валерии, который открыл в ней дар вокалистки и помог сделать первые шаги на сцене, сейчас мало кому известен, хотя в свое время он мечтал стать джазменом и даже свою молодую супругу настраивал на презрительное отношение к поп-музыке.

Спустя несколько десятилетий Леонид Ярошевский выпустил книгу про бывшую жену, с которой прожил в браке два года, а до этого, с ее 16 лет, был продюсером начинающей артистки. В своей автобиографии «Валерия: "Паровоз" из Аткарска» он написал, как певица ему якобы изменяла.



Алла Перфилова и Леонид Ярошевский

Они встретились, когда Алла Перфилова училась в десятом классе и пела в школьном ансамбле, а Леонид руководил музыкальной группой «Отражение» в Саратовской филармонии. Леонид услышал и увидел Аллу на конкурсе саратовских ВИА, навел справки о юной певице и отправился в Аткарск на ее поиски.

Так как Аллочка была еще школьницей, то договариваться об участие в группе пришлось с ее мамой. Галина Ивановна мечтала о том, что дочь поступит на исторический факультет, Ярошевскому пришлось приложить усилия, чтобы уговорить родительницу разрешить дочери переехать в Саратов и стать солисткой ансамбля.

«Козырем стал весомый аргумент. Я объяснил Галине Ивановне, что филармония дает целевые направления для поступления в Гнесинский институт на эстрадное отделение, а я могу помочь подготовить программу для вступительных экзаменов»- рассказывал Леонид.

Мама согласилась, и Алла переехала в Саратов. Девушка сначала жила в гостинице, затем поселилась у Ярошевского, но в течении первого года, по воспоминаниям Леонида, жили они как друзья-соседи, вместе ездили на гастроли, но не позволяли себе ничего лишнего. Леонид уже успел развестись, он был старше Аллы на 8 лет и старался оберегать юную солистку, проявляя заботу даже в мелочах. Через два года он сделал ей предложение, была скромная свадьба в квартире, и начались семейные будни.



Свадьба Аллы Перфиловой и Леонида Ярошевского

Молодая 18-летняя жена старалась во всем слушаться супруга, и даже в музыкальный вуз поступила по его совету. Сам Ярошевский учился заочно, и знаменитым музыкантом не стал. Как впоследствии вспоминала артистка, у него болели руки, поэтому бросил консерваторию.

Через некоторое время пара устроилась работать в ресторан, за год супруги накопили на автомобиль, но покупать машину не стали, а переехали в Москву. В столице пришлось все начинать заново. Алле предложили работу в группе «Комбинация», но она отказалась, так как хотела быть солисткой, а не одной из нескольких.

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Алла работала в баре «Таганка-блюз», там ее заметил Александр Шульгин. Продюсер предложил молодой певице записать альбом в Германии, она согласилась. Вернулась оттуда с подарками и обновками, была счастлива и вела себя не как раньше.

В 20 лет Валерия ушла от Леонида к Александру Шульгину, с которым стала популярной и от которого родила трех детей. Первый муж звезды писал в своей книге о том, как начиналось знакомство Валерии с композитором и продюсером, будущим вторым супругом.

По словам музыканта, внешне Шульгин ее совершенно не привлекал поначалу, ведь сама певица была в школе заядлой спортсменкой.

«Такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже», — цитирует Леонид свою бывшую жену в книге.

Но композитор умел очаровывать девушек, поэтому Валерия проводила все больше времени с ним, а потом просто не вернулась ночевать домой.

«Что говорят в таких ситуациях? Потемнело в глазах? Мир рухнул? Земля ушла из-под ног? Жизнь закончилась? Все это на меня обрушилось одновременно. Моя жизнь потеряла смысл», — описал музыкант свою реакцию на измену.

Алла пришла домой и сообщила: «Саша сказал, что нам надо расстаться». Леонид решил встретиться с Александром, во время разговора с продюсером он поинтересовался, что будет с Аллой, если у Шульгина с ней не получится. Саша ответил коротко и ясно: «Тогда ее подхватит кто-то другой».

Ярошевский уехал из страны, спустя много лет он написал книгу «Валерия. «Паровоз» из Аткарска». Здесь он рассказал о том, о чем умалчивала автобиографическая книга певицы. По рассказам Леонида, он пожертвовал карьерой ради жены, но Валерия придерживается другого мнения, ее правда в книге, которую написала она.

Иосиф Пригожин, третий муж исполнительницы хита «Часики», отреагировал на эти откровения спокойно.

«"Страшная правда" о Валерии не впечатлила. Знаете, жизнь уже через год становится другой. А тут прошло столько лет... Я не понимаю, зачем это надо было делать», — прокомментировал продюсер книгу Ярошевского.