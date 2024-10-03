Валерия собрала для трибьюта 19 молодых артистов и сама поет «по-новому»

«Я ничего не боюсь, – заявила Валерия ведущим шоу «Мурзилки Live» в ответ на вопрос, могут ли кавер-версии затмить ее хиты. – Песня продолжает жить уже для другого поколения, и это круто. Не понимаю артистов, которые не хотят, чтобы их перепевал кто-то другой. Мне кажется, молодежь хотя бы из интереса обратится к оригиналу».



Валерия спела live на «Авторадио»

На концерте «Трибьют Валерии» в Live Arena оригиналы тоже будут, но лишь вкраплениями. На одной сцене с Валерией выступят 19 исполнителей: Анет Сай, Amirchik, Akmal’, L’One, МОТ, Клава Кока, Коста Лакоста, Мари Краймбрери, HammAli & Navai, Chris Yank и другие. Накануне шоу некоторые из них приехали на «Авторадио» вместе с Валерией: Миша Марвин в дуэте с певицей исполнил «Ты свободна», а Мona – свою версию трека «Часики».



В дуэте с Мишей Марвином артистка исполнила «Ты свободна»

Артисты сами выбирали для трибьюта песни Валерии, готовили ей сюрприз, и она не сразу услышала окончательный вариант. Певица призналась, что не все каверы были понятны ей сразу. Например, песня «Океаны» в исполнении Xolidayboy показалась сначала кошмаром, но сейчас она без ума от артиста.

«Потребовалось время, чтобы привыкнуть к версиям своих песен. Xolidayboy сейчас мне нравится безумно. Какой у него голос, какая харизма мужская. Звучит словно другое произведение», – считает Валерия.

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Валерию вдохновляют каверы на ее песни

Была даже была мысль переделать на новый лад и другие песни, но потом певица передумала. Сейчас Валерия готовит к выходу новый альбом, помогает ей в этом сын Артемий Шульгин.

«Он руководит большой продакшн-компанией и собрал музыкантов из разных стран. Специально готовился к этому альбому, освежил в памяти все мои треки. Он очень интересно рулил процессом, говорил, что убирать нельзя, а где лучше смягчить артикуляцию. Звучит реально по-новому. Меня просто распирает от желания скорее это уже показать и дать всем послушать», – говорит поп-дива.



Скоро Валерия выпустит новый альбом

На «Авторадио» Валерия также спела вживую песни «Синица», «Океаны», «Я потеряла сердце».