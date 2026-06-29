У Toni и Валерии - «Пропущены звонки»

«Без боли нет любви» — это не просто строчка из новой песни. Это мысль, знакомая каждому, кто хоть раз любил по-настоящему.

Новая песня — это эмоционально тяжёлое и честное высказывание о той стороне любви, о которой говорят гораздо реже. О моментах, когда чувства становятся настолько сильными, что вместе со счастьем приносят переживания.



Toni и Валерия

«Наша песня получилась достаточно меланхоличной, но воспоминания о съёмках совсем другие. Это были дни, наполненные теплом, смехом и настоящим удовольствием от процесса», - рассказывает Toni.