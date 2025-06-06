Юрий Башмет: Мы гордимся гением Чайковского, и мы живем им!

В рамках фестиваля запланировано шесть концертов на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского, а также в Сестрорецком парке в Клину. Кроме того, в программе — Международная музыкальная академия для одаренных детей, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, камерный вечер в Мемориальной гостиной, концерт стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета, масштабный проект "Ночь Чайковского" в усадьбе Демьяново. Среди участников фестиваля этого года — Борис Березовский, Симона Кермес, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Денис Родькин, Игорь Костолевский, артисты театра "Геликон-опера".



Пресс-конференция фестиваля Чайковского

В пресс-конференции, помимо Юрия Башмета, приняли участие заместитель директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации Эдита Исаакян, генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского Игорь Корнилов, заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин, премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин и глава городского округа Клин Алена Сокольская.



Директор музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов

Главная приятная новость, которую сообщили организаторы, - основная фестивальная площадка, поляна Дома-музея Чайковского в Клину в этом году будет расширена, и вместимость ее увеличится с 1200 до 1600 зрителей. И вот что еще рассказал директор музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов:

«У нас во время фестиваля откроется выставка «Чайковский и театр», - уникальные костюмы и документы, которые нужно увидеть своими глазами. У нас открывается выставка, посвященная Модесту Чайковскому, человеку эпохи Возрождения, автору либретто наиболее известных произведения Петра Ильича. Все площадки музея будут задействованы, - в школе искусств пройдет Академия, у нас будет школа молодых журналистов. И с 27 июня по 6 июля будут проходить концерты, причем 5 июля у нас будет сразу три концерта! Юрий Абрамович возродил жанр литературно-музыкальных композиций, популярных в моей молодости, - и у зрителя огромный спрос на такие театрально-музыкальные представления с известными актерами. Многие артисты говорят, что чувствуют присутствие Чайковского у нас, как будто он тут, но куда-то на время отошел. Присутствие Петра Ильича вы точно почувствуете, когда приедете на фестиваль».



Гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко

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«Сцен будет две — в Клину и в Демьяново. Впервые к нам обратились турагентства, которые сами формируют группы туристов, которые и фестиваль посетят, и что-то другое посмотрят. Раньше такого не было. Билеты продаются на сайте Дома-музея Чайковского. Мы увеличиваем из года в год количество мест на концертах, и все равно они заканчиваются очень быстро. Интерес зрителей к фестивалю растет и растет», - дополнил картину гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко.

Юрий Абрамович Башмет поразмышлял над тем, как развивается фестиваль и что означает для музыкантов находиться в месте силы Чайковского.



Юрий Башмет

«В Демьяново мы впервые покажем «Иоланту» - это то, о чем я давно мечтал, но впервые сделал. Это не полная версия балета, это композиция даже для неподготовленного зрителя, чтобы он сразу понял, кто кого любил, кто кого убил. Я рад, что фестиваль развивается. Помню, как пошел дождь, и мы раздали дождевики и зонтики. И ни один человек не ушел, зал состоял из одинаковых зонтиков, если смотреть со сцены. А еще есть люди, которые не попали, они стоят за забором и слушают. Мы гордимся гением Чайковского, и мы живем им. То, как он сумел передать человеческие страсти, природу и красоту мира, - не имеет границ. Музыка Чайковского кажется доступной и всеми любимой, но она находится на недосягаемой высоте, это даже не горизонт, это космос, бесконечно живущая субстанция, и развивающаяся. Мы в этом полете не просто находимся, но и активно участвуем. Мы счастливые люди!», - подчеркнул Юрий Абрамович.



Юрий Башмет

Вадим ПОНОМАРЕВ